«Один гнів, матюки в голові та ще більше відраза до гнилі»: українські артисти про масований ракетний удар по Україні

Близько 10 ранку окупанти влаштували масовану ракетну атаку по різних містах України. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. На жаль, є влучання у будівлю дитячої лікарні «Охматдит». Також зафіксовано прильоти у Кривому Розі, Кам'янському та Дніпрі. На жаль, є багато жертв та поранених, і їхня кількість постійно змінюється, адже триває розбір завалів.

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На трагічний ранок понеділка відреагували українські артисти. Зокрема телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч, який родом з Кривого Рогу, опублікував світлини пораненої мами та дитини із лікарні та не стримав емоцій відчаю та болю.

«Моя країна. Мої люди. Немає в такі моменти чужих. Чужих людей, чужих міст. Головна дитяча лікарня. Знаю особисто багатьох з цих професіоналів, які могли б працювати за кордоном, але лишилися вдома.

Кривий Ріг. Вже десять загиблих і більше 30 поранених. Біль".

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У свою чергу співак JULIK висловив співчуття родинам потерпілих і вкотре нагадав, якою цинічною та жорстокою нацією є росія.

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«В мене просто немає слів… Один гнів, матюки в голові та ще більше відраза до гнилі. Як так, це ж діти, діти, які лікуються! Вони і так в стресовій ситуації, а тут тотальне знищення. Наша подруга родини Анастасія (яка займається діагностикою) була у той момент в епіцентрі події, Слава Богу вижила та неушкоджена.

Висловлюю співчуття родинам загиблих та поранених", — написав він.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на обстріл Києва: «Весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам».

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