«Цим потворам байдуже»: українські зірки відреагували на чергову жахливу ракетну атаку

Російські війська 8 липня 2024 року здійснили чергову масовану атаку на українські міста. Серед цивільних оʼбєктів, у яких поцілили росіяни і відомий дитячий медичний центр «Охмадит». Українські зірки відразу зреагували на чергову ракетну атаку, розмістивши на своїх сторінках у соціальній мережі жахливі кадри з наслідками руйнувань та поранених дітей, написав на різних мовах про заподіяне країною-терористом.

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«Цим потворам байдуже кого вбивати, — прокоментувала Надя Дорофєєва. — Дітей в київської лікарні „Охмадит“, куди вони влучили зранку, киян, що їдуть на роботу чи перебували вдома, мирних мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Краматорську, Словʼянську.і ще багатьох українських міст. Понад 40 ракет різного типу пошкодили та зруйнували за один ранок житлові будинки, інфраструктуру та життя стількох людей. Ранок схожий на фільм жахів. Але це наша реальність. Це пекло, яке має побачити та відчути весь світ!!!»

«Немає слів, — відреагувала Альона Альона. — Біль. Спустошення. Світ повинен бачити, що армія рф цинічно та жорстоко вбиває мирних людей, дітей, нищить будинки та інфраструктуру. Світ повинен діяти рішуче, щоб зупинити цей терор!»

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«Батьківське серце розривається від побаченого… — написав Григорій Решетнік. — Боже, за що — в чому винні діти… Думки тільки одні — що можу зробити я, що має зробити кожен, аби їх зупинити?»

«Влучання в лікарню „Охмадит“, — прокоментував Євген Клопотенко. — Один з найкращих онкоцентрів, де рятують дітей. Це за межею людяності».

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«Не описати словами всю ненависть до р*сні!!! — закликав Павло Зібров. — Коли думаєш, що вже дістали до дна, але ні… постукали знизу… прильот по дитячій лікарні „Охматдит“…під завалами діти… серце розривається на шматки».

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Зірки закликали повертати всю біль та лють у донати, підтримку ЗСУ та поширєння дописів і світлин, які має бачити весь світ!

Повідомлялося, що три трансформаторні підстанції зруйновано в різних районах Києва внаслідок удару.

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