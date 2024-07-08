Вступна кампанія — 2024: у кого з абітурієнтів не вимагатимуть результатів НМТ

Міністерством освіти і науки визначено категорії вступників до закладів вищої освіти, які мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної співбесіди замість результатів національного мультипредметного тесту.

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Такі вступники можуть пройти співбесіду з предметів НМТ у закладі вищої освіти та претендувати як на бюджетні, так і на контрактні місця з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, пише osvita.ua.

Пільгові категорії

До пільгових категорій відносяться:

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• особи з інвалідністю І та ІІ групи;

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

• ветерани війни та учасники бойових дій, зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);

• учасники бойових дій на території інших держав;

• особи, які перебували в полоні або заручниках;

• особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи", яким надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

• особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності;

• особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Програми співбесід

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Співбесіди з предметів, які вступники проходять замість НМТ, проводяться за програмами ЗНО. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами співбесіди, який має включати критерії оцінювання та структуру оцінки.

Програми співбесід затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти. Не допускається включення до вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми вступних випробувань обов'язково оприлюднюються на вебсайтах закладів вищої освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

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Строки реєстрації і проходження співбесід

Зареєструватись для проходження співбесід замість НМТ для вступу на бакалавра можна, починаючи з 3 липня. Для вступу на місця державного або регіонального замовлення реєстрація заяв на участь у співбесідах здійснюється до 18:00 10 липня. Для вступу виключно на контракт реєструватись для проходження співбесід можна до 18:00 25 липня.

Співбесіди для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно з 08 по 19 липня, для вступу виключно на контракт — до 31 липня.

Як писали «ФАКТИ», раніше Міносвіти змінило порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Також міністерство змінило цьогорічні правила вступу на аспірантуру.

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