Міносвіти змінило порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти: що відомо

Міністерство освіти та науки (МОН) визначило коефіцієнти при вступі до закладів вищої освіти різних регіонів.

Про це МОН повідомило на офіційному сайті.

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Зокрема, у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській він буде 1,07. Для тих, хто вступає у навчальний заклад для здобуття вищої освіти у Дніпропетровській, Полтавській областях та Бучанському районі Київської області коефіцієнт для абітурієнтів буде 1,04. В інших регіонах — 1.

МОН визначило коефіцієнти при вступі до ЗВО різних регіонів і змінило порядок прийому на бакалаврат, магістратуру й докторантуру.

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Водночас для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва потрібно отримати на єдиному вступному іспиті за кожний його компонент не менше ніж 150 балів.

Ті вступники, які складали ЄВІ у 2023 році, повинні мати не менше ніж 130 балів за іспит з іноземної мови.

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Для здобуття другої вищої освіти за рівнем магістра, абітурієнти можуть скористатися без ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Виключенням стануть спеціальності 081 «Право» і 293 «Міжнародне право».

Студенти, які отримали рівень бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами вступу в магістратуру. Зокрема, вони надаються вступниками, які:

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- зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території;

- проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії;

- проживають на ТОТ або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.

МОН підкреслило, що зміни повʼязано із наявною воєнно-політичною ситуацією в країні. Крім того, вони враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників.

Раніше абітурієнтам з тимчасово окупованих територій дозволялося вступати до українських вишів без атестатів.

Нагадаємо, у цьому році національний мультипредметний тест (НМТ) вперше проведуть за кордоном.

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