Рідкісні кадри: Анджеліна Джолі з’явилася на публіці з сином Ноксом

Анджеліна Джолі, на поступки якій готовий піти її колишній — Бред Пітт, була помічена в Лос-Анджелесі зі своїм 15-річним сином Ноксом, якого дуже рідко бачать фотографи, що регулярно знімають знаменитостей. Актрису та її сина помітили, коли вони прямували до зоомагазину, що привело фотографів у шаленство, а самі вони вийшли звідти з повними сумками іграшок та ласощів, пише користувач платформи Х lyntwig.

ВІДЕО ДНЯ

Нокс зараз виглядає набагато дорослішим і здається вищим за Анджеліну, як це буває у більшості хлопчиків-підлітків. У сім'ї жили кілька собак, кроликів і змій за ці роки, і Джолі завжди говорила про свою любов до тварин, тому побачити їх в зоомагазині навряд чи є сюрпризом.

Нокса не бачили та не фотографували на публіці з грудня 2023 року.

Цілком ймовірно, що в найближчі роки у нього може з'явитися новий зведений брат чи сестра, адже його батько та Інес де Рамон мають намір незабаром завести спільну дитину.

РЕКЛАМА

Виявляється, пара готова розглядати сурогатне материнство та усиновлення як потенційні варіанти, якщо вони не зможуть зачати дитину самі.

Інсайдер розповів виданню In Touch: «Бред та Інес намагаються, вони поки що не досягли успіху, але вони не здаються. Так, його стосунки з дітьми зараз дуже сумні для нього, але він наполягає, що це не реакція на біль, що він мав намір створити сім'ю з Інес, незважаючи ні на що».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що всі шестеро дітей Пітта-Джолі на боці Анджеліни.

Фото @lyntwig

РЕКЛАМА

68

Читайте нас у Facebook