«Вони готові»: у НАТО пояснили, чому війна в Україні може тривати ще кілька років

росія, яка продовжує вимагати «деміталітаризації України» та зазіхати на українські території, зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3−4 роки.

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Про це у ході саміту НАТО у Вашингтоні заявив високопосадовець Північноатлантичного альянсу, пише «Голос Америки».

«Це не конфлікт, який невдовзі закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль,— зазначив він. — Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року».

Оцінюючи здатність росії сприймати рішення влади про перехід економіки на воєнні рейки, посадовець НАТО зауважив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки, але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.

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Стосовно намірів НАТО створити командний пункт у німецькому Вісбадені, високопосадовець Альянсу зазначив, що разом з оборонно-промисловими зобов'язаннями це забезпечуватиме стабільні джерела підтримки України: «Це механізм координації, за допомогою якого ми гарантуватимемо, що Україна отримає те, що їй потрібно, коли їй це потрібно, і забезпечуємо певну підзвітність, оскільки всі ми знаємо, що існує довгий список обіцянок, а те, що насправді з’являється на полі бою, часто відрізняється від озвученого».

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що відмова путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він впевнений у своїй оцінцах. В кремлі вважають, що рф може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні, переживши західну підтримку України і вигравши війну на виснаження проти українських сил.

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Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ

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