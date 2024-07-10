Куряче філе на овочевій подушці: ситно та неймовірно смачно

Курятину любить чимало людей, бо вона смачна, ситна та досить бюджетна. Проте приготувати її — ціле мистецтво, якщо хочете отримати делікатесну страву. Зараз літо, і можна робити куряче барбекю. Це нескладно та приносить задоволення. Попередньо замаринуйте філе у білому вині з цибулею. Дайте постояти у холодному місці півтори-дві години.

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Рецептом смачної страви поділилась кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт супу з кукурудзи.

- Обирайте курятину дуже свіжу та якісну, — радить Ардія Діаманті. — Овочі підійдуть сезонні — картопля, морква, кабачок. При подачі прикрасьте свіжою петрушкою або кінзою.

Куряче філе на овочевій подушці (на дві порції) Куряче філе — 4 шт.

Цибуля — 2 шт.

Біле сухе вино — пів склянки

Кабачок — 2шт.

Морква -1шт.

Картопля — 1шт.

Сіль -за смаком

Замаринуйте курятину у вині з нарізаною кільцями цибулею, попередньо залишивши у холодному місці на півтори-дві години. Підсмажте на барбекю. Окремо підсмажте овочі.

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Овочі поріжте на слайси. Зверху викладіть куряче філе. Притрусіть дрібно нарізаною зеленню або подавайте зелень окремо.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт салату з куркою та авокадо.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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