Куряче філе на овочевій подушці: ситно та неймовірно смачно
Курятину любить чимало людей, бо вона смачна, ситна та досить бюджетна. Проте приготувати її — ціле мистецтво, якщо хочете отримати делікатесну страву. Зараз літо, і можна робити куряче барбекю. Це нескладно та приносить задоволення. Попередньо замаринуйте філе у білому вині з цибулею. Дайте постояти у холодному місці півтори-дві години.
Рецептом смачної страви поділилась кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт супу з кукурудзи.
- Обирайте курятину дуже свіжу та якісну, — радить Ардія Діаманті. — Овочі підійдуть сезонні — картопля, морква, кабачок. При подачі прикрасьте свіжою петрушкою або кінзою.
Куряче філе на овочевій подушці (на дві порції)
- Куряче філе — 4 шт.
- Цибуля — 2 шт.
- Біле сухе вино — пів склянки
- Кабачок — 2шт.
- Морква -1шт.
- Картопля — 1шт.
- Сіль -за смаком
Замаринуйте курятину у вині з нарізаною кільцями цибулею, попередньо залишивши у холодному місці на півтори-дві години. Підсмажте на барбекю. Окремо підсмажте овочі.
Овочі поріжте на слайси. Зверху викладіть куряче філе. Притрусіть дрібно нарізаною зеленню або подавайте зелень окремо.
І смачного!
Нагадаємо рецепт салату з куркою та авокадо.
Фото з альбому Ольги Сметанської108
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