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Суп із кукурудзи: захочете приготувати не один раз

22:28 1 липня 2024
Суп із кукурудзи

Хто ж не любить кукурудзу — гарячу, підсолену, з вершковим маслом! Важливо, щоб вона була соковита. Тому вибір качанів кукурудзи — справжнє мистецтво.

А чи пробували ви приготувати суп із кукурудзи? Якщо ні, то обов'язково це зробіть. До речі, готувати такий суп можна також із замороженої кукурудзи. Вийде анітрохи не гірше.

Подавайте суп у гарному посуді.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей суп сподобається і дорослим, і дітям, — говорить Ардія Діаманті. — Готується він легко та швидко. Подавайте зі свіжим батоном чи житнім хлібом. Альтернативою кропу в супі може бути свіжа ароматна петрушка.

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Суп із кукурудзи (на дві порції)

  • Кукурудза — 250 г
  • Цибулина (середня) — 1 шт.
  • Сіль (на смак)
  • Кріп (на смак)
  • Оливкова олія — 2 столові ложки

Зерна кукурудзи відварити до готовності, додавши очищену цибулину. Подрібнювати цибулю не потрібно. Вона додасть смаку. Потім цибулю можна вийняти. Наприкінці додати частину подрібненого кропу.

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При подачі доповнити другою частиною подрібненого свіжого кропу та оливковою олією.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому солодка кукурудза корисна для здоров'я. А відомий шеф-кухар поділився порадами, як правильно варити, приготувати на грилі та з чим їсти молоді качани.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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