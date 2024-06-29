Суп із кукурудзи: захочете приготувати не один раз

Хто ж не любить кукурудзу — гарячу, підсолену, з вершковим маслом! Важливо, щоб вона була соковита. Тому вибір качанів кукурудзи — справжнє мистецтво.

ВІДЕО ДНЯ

А чи пробували ви приготувати суп із кукурудзи? Якщо ні, то обов'язково це зробіть. До речі, готувати такий суп можна також із замороженої кукурудзи. Вийде анітрохи не гірше.

Подавайте суп у гарному посуді.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей суп сподобається і дорослим, і дітям, — говорить Ардія Діаманті. — Готується він легко та швидко. Подавайте зі свіжим батоном чи житнім хлібом. Альтернативою кропу в супі може бути свіжа ароматна петрушка.

РЕКЛАМА

Суп із кукурудзи (на дві порції) Кукурудза — 250 г

Цибулина (середня) — 1 шт.

Сіль (на смак)

Кріп (на смак)

Оливкова олія — 2 столові ложки

Зерна кукурудзи відварити до готовності, додавши очищену цибулину. Подрібнювати цибулю не потрібно. Вона додасть смаку. Потім цибулю можна вийняти. Наприкінці додати частину подрібненого кропу.

РЕКЛАМА

При подачі доповнити другою частиною подрібненого свіжого кропу та оливковою олією.

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому солодка кукурудза корисна для здоров'я. А відомий шеф-кухар поділився порадами, як правильно варити, приготувати на грилі та з чим їсти молоді качани.

Фото з альбому Ольги Сметанської

53

Читайте нас у Facebook