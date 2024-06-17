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Смакота на швидку руку за рецептом Тетяни Литвинової: коржик з кабачками, куркою і сиром

9:55 17 червня 2024
Литвинова

Відома кулінарка, колишня суддя проєкту «МайстерШеф» Тетяна Літвінова, яка днями заінтригувала мережу своїми світлинами, поділилася новим цікавим рецептом.

Коржик з кабачків — ідеальний спосіб забезпечити свій день необхідною енергію та вітамінами, вважає кулінарка.

Інгредієнти:
• кабачки 400 г,
• яйця 2 шт,
• борошно 100 г,
• сіль 1 ч л,
• сметана 2 ст л,
• часник 2−3 зуб,
• кріп 30 г

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Для начинки:
• куряча грудка 1 шт 300 г,
• цибуля 1 шт,
• сир твердий 200 г
• сметана 1 ст л,
• гірчиця 1 ст л,
• сіль/перець за смаком,
• зелена цибуля 100 г

Приготування:

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Кабачок натерти, видалити зайву рідину.

Додати яйця, сіль, кріп, часник, сметану, яйця, борошно, перемішати.

Для начинки — порізати цибулю, додати порізану курячу грудку, часник, зелень, сир. Смажити на олії.

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Коржик з кабачків смажити на олії.

Потім покласти на одну сторону начинку з філе. Закрити коржик наполовину й ще смажити 5 хвилин.

Детально, як приготувати таку смакоту, Литвинова показала у відео.

Раніше Литвинова розповіла, як приготувати смачний літній десерт. А блогерка Alina FooDee поділилась рецептом тонких ніжних млинців з м'ясною начинкою.

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