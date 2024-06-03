Салат з куркою та авокадо: смачно та оригінально
Влітку завжди хочеться свіжого і легкого. Власне, цей салат такий і є! Поєднання овочів, курки, легкого смачного соусу — ну дуже смачне, та й для фігури не біда, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше давала рецепт болгарської баниці.
Складники:
- 300 г курячого філе.
- 400 г пекінської капусти
- 100 г консервованих оливок
- 250 г помідорів чері
- 1 шт. авокадо
- 150 г синьої цибулі.
Соус:
- 3 ст. л. оливкової олії
- 3 ст. л. соку лимона
- 1 ст. л. гірчиці
- 1 ст. л. меду
- ¼ ч.л. перцю
- ¼ ч.л. солі
- Сіль, перець корегуйте по смаку.
Приготування:
Куряче філе порізати на невеликі кубики і підсмажити на сковороді з олією до готовності, злегка зарум'янити. Капусту нарізати грубшою соломкою, цибулю півкільцями, авокадо грубшими кубиками, оливки та помідори чері залишаємо цілими, усе перемішуємо і заправляємо соусом.
Для соусу в посудину ллємо олію, додаємо мед, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець, перемішуємо до однорідності. Відправляємо готовий соус до салату і вимішуємо.
Нагадаємо рецепт овочевого салату з апельсиновою заправкою.12
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