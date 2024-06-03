Салат з куркою та авокадо: смачно та оригінально

Влітку завжди хочеться свіжого і легкого. Власне, цей салат такий і є! Поєднання овочів, курки, легкого смачного соусу — ну дуже смачне, та й для фігури не біда, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше давала рецепт болгарської баниці.

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Складники: 300 г курячого філе.

400 г пекінської капусти

100 г консервованих оливок

250 г помідорів чері

1 шт. авокадо

150 г синьої цибулі. Соус: 3 ст. л. оливкової олії

3 ст. л. соку лимона

1 ст. л. гірчиці

1 ст. л. меду

¼ ч.л. перцю

¼ ч.л. солі

Сіль, перець корегуйте по смаку.

Приготування:

Куряче філе порізати на невеликі кубики і підсмажити на сковороді з олією до готовності, злегка зарум'янити. Капусту нарізати грубшою соломкою, цибулю півкільцями, авокадо грубшими кубиками, оливки та помідори чері залишаємо цілими, усе перемішуємо і заправляємо соусом.

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Для соусу в посудину ллємо олію, додаємо мед, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець, перемішуємо до однорідності. Відправляємо готовий соус до салату і вимішуємо.

Нагадаємо рецепт овочевого салату з апельсиновою заправкою.

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