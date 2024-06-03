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Салат з куркою та авокадо: смачно та оригінально

20:17 4 червня 2024
Салат з куркою та авокадо

Влітку завжди хочеться свіжого і легкого. Власне, цей салат такий і є! Поєднання овочів, курки, легкого смачного соусу — ну дуже смачне, та й для фігури не біда, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше давала рецепт болгарської баниці.

Складники:

  • 300 г курячого філе.
  • 400 г пекінської капусти
  • 100 г консервованих оливок
  • 250 г помідорів чері
  • 1 шт. авокадо
  • 150 г синьої цибулі.

Соус:

  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 3 ст. л. соку лимона
  • 1 ст. л. гірчиці
  • 1 ст. л. меду
  • ¼ ч.л. перцю
  • ¼ ч.л. солі
  • Сіль, перець корегуйте по смаку.

Приготування:

Куряче філе порізати на невеликі кубики і підсмажити на сковороді з олією до готовності, злегка зарум'янити. Капусту нарізати грубшою соломкою, цибулю півкільцями, авокадо грубшими кубиками, оливки та помідори чері залишаємо цілими, усе перемішуємо і заправляємо соусом.

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Для соусу в посудину ллємо олію, додаємо мед, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець, перемішуємо до однорідності. Відправляємо готовий соус до салату і вимішуємо.

Нагадаємо рецепт овочевого салату з апельсиновою заправкою.

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