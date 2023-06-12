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Гниють кабачки на грядках: у чому причина та як це виправити

18:24 12 червня 2023
Кабачки

Для того, щоб кабачки на грядках не загнивали, потрібно звертати увагу не тільки на правильне підживлення кущів — є ще кілька важливих моментів, які слід враховувати городникам.

Як стверджують автори каналу «Ідеї для дачі та будинку», гниття кабачка може свідчити про:

Нестачу кальцію, через що виникає вершинна гнилизна. Щоб уникнути цього, рослину слід підживити кальцієвою селітрою (15 мл. на 10л. води).

Нестачу бору, через що плід гниє біля основи. У цьому випадку кабачки потрібно обприскати по листу розчином борної кислоти (2 г на 10 л води).

Нестачу йоду, коли плід гниє цілком. Рослини поливають йодним розчином (30 крап. йоду на 10 літрів води).

Сильноу загущеність — потрібно видалити зайве листя, залишаючи стебла.

Також досвідчені городники рекомендують у липні удобрювати кабачки гранульованим кінським гноєм. Також можна взяти коров'ячий або пташиний.

Фото Pixabay

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