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Події

Ворог знову атакував Дніпропетровщину: від обстрілів постраждали дві громади

8:15 11 липня 2024
ЗСУ

В ніч на 11 липня росіяни знов завдали ударів по Україні. Зокрема, Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав ворожих ударів ввечері та з самого ранку.

Агресор застосовував дрони-камікадзе і артилерію. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені приватні будинки. На щастя, люди не постраждали.

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За інформацією командування Повітряних сил, ворог також вдарив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області. Крім того, атакував 6-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Приморсько-Ахтарська (росія).

Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

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До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В Генштабі також повідомили про втрати ворога на лінії зіткнення.

Як повідомляли «ФАКТИ», тільки вчора завершились пошуково-рятувальні роботи в Києві після ворожого обстрілу 8 липня. В столиці загинуло 33 людини, з них 5 дітей. Також понад 120 людей постраждали, з них 10 дітей.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли південь країни. Внаслідок ракетного обстрілу міста Вознесенськ загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості. Серед поранених міський голова Вознесенська.

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