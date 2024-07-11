Ворог знову атакував Дніпропетровщину: від обстрілів постраждали дві громади

В ніч на 11 липня росіяни знов завдали ударів по Україні. Зокрема, Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав ворожих ударів ввечері та з самого ранку.

ВІДЕО ДНЯ

Агресор застосовував дрони-камікадзе і артилерію. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені приватні будинки. На щастя, люди не постраждали.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

За інформацією командування Повітряних сил, ворог також вдарив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області. Крім того, атакував 6-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Приморсько-Ахтарська (росія).

Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

РЕКЛАМА

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В Генштабі також повідомили про втрати ворога на лінії зіткнення.

Як повідомляли «ФАКТИ», тільки вчора завершились пошуково-рятувальні роботи в Києві після ворожого обстрілу 8 липня. В столиці загинуло 33 людини, з них 5 дітей. Також понад 120 людей постраждали, з них 10 дітей.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли південь країни. Внаслідок ракетного обстрілу міста Вознесенськ загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості. Серед поранених міський голова Вознесенська.

259

Читайте нас у Facebook