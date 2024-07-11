Лише через три місяці повернули тіло додому: під Запоріжжям загинув викладач музичної школи

На Прикарпатті попрощалася зі своїм захисником — 52-річним Романом Пукішем.

Після школи майбутній воїн здобував освіту в Івано-Франківському музичному училищі ім. Дениса Січинського. Працював викладачем Войнилівської музичної школи. Проходив військову службу, був водієм-механіком бойової машини. Створив сім’ю, разом з дружиною виховував двох доньок, повідомляє Калуська міська рада.

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«Деякий час Роман працював за кордоном. Проте повернувся додому, планував облаштовувати батьківській дім. Та війна зруйнувала всі мрії… До лав Збройних Сил України був мобілізований 24 липня 2023 року. Вірний військовій присязі, гідно та віддано служив водієм-електриком відділення зв’язку взводу зв’язку військової частини», — повідомили у раді.

На жаль, 10 квітня 2024 року в Запорізькій області під час виконання бойового завдання Роман Пукіш зазнав поранень, які виявились несумісними з життям. Лише тепер його тіло вдалося повернути до рідного дому.

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«Поховали мужнього воїна на Алеї Слави міського кладовища. Подвиг героя житиме завжди у наших серцях, у пам’яті українського народу!» — додають земляки воїна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з росією загинув багаторазовий чемпіон України з велоспорту.

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