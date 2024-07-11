Суперфіналіст «Голосу країни» та військовий отримав важке поранення

На фронті, під час несення служби, був важко поранений військовий та музикант Давид Маскис — суперфіналіст «Голосу країни-12».

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«Давид отримав осколкове поранення в спину, яке згодом дало сильне ускладнення, — написав на своїй сторінці у соціальній мережі колега Давида, музикант Міша Бірченко. — Наразі, Давид пройшов перший етап екстреної стабілізації свого стану, ускладнено пересувається та готується до дороговартісної операції та подальшої реабілітації».

Міша закликав долучитися до допомоги на лікування музиканту.

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«Наші захисники потребують допомоги не тільки на лінії зіткнення, і ми обираємо впоратися з усіма викликами, що ставить перед нами цей час!» — написав Бірченко.

Відомо, що Давид Маскис протягом багатьох років жив та працював за кордоном. Але з початком повномасштабного вторгнення вирішив залишитись в Україні та вступив до лав ЗСУ. Під час «сліпих прослуховувань» на «Голосі країни» своїм співом Давид розвернув всі чотири тренерські крісла, але вибрав команду Наді Дорофєєвої, з якою і дійшов до суперфіналу.

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Нагадаємо, музикант та лідер групи «Бумбокс» помстився за «Охматдит».

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