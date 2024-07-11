Принцеса Діана попереджала: стало відомо, що мати Вільяма і Гаррі говорила про майбутнє Чарльза III та королеви Камілли

Історію кохання короля Чарльза III та королеви Камілли казковою не можна назвати. Багато шанувальників британської королівської родини все ще недолюблюють дружину монарха, оскільки та зруйнувала шлюб Чарльза (тоді ще принца) та принцеси Діани.

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Але хай там що, в одному публіка погоджується одноголосно: король справді кохає свою дружину, а вона у відповідь по-справжньому віддана йому.

Про це, до речі, говорила і сама принцеса Діана, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Видання Express поспілкувалося з колишньою королівською кореспонденткою Дженні Бонд, і та розповіла, що одним з передбачень Діани про майбутнє Чарльза та Камілли була взаємна відданість одне одному, яка міцнішатиме з кожним роком.

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«Я думаю, Діана була абсолютно права, коли сказала мені, що Камілла буде „вірною“ і що любов Чарльза до Камілли сильніша за будь-який шлюб, який він коли-небудь міг укласти», — поділилася Бонд.

Доказом того, що пророцтво справді збулося, журналіст вважає зростання популярності Камілли на тлі боротьби Чарльза з онкологією. З того часу, як король поділився сумною новиною про свою недугу, Камілла не раз виходила у світ на самоті, виконуючи таким чином значну частину зобов'язань чоловіка.

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Дженні впевнена, це і є та сама відданість, про яку говорила Діана.

«Камілла дуже хоче, щоб чоловік, якого вона любить, пишався нею, і робить свій внесок у їхнє партнерство», — додала вона.

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На думку королівського експерта, за останні кілька місяців Камілла взяла на себе небачений раніше обсяг роботи і заслужила таким чином схвалення громадськості.

Так поводиться і Кейт Міддлтон. Принцеса багато робить для захисту чоловіка і дітей. Кейт знається на фотографії. Надаючи ЗМІ власні фото, вона у такий спосіб оберігає Вільяма від папараці, які прагнуть зробити його знімок. Принцеса знає ставлення чоловіка до пильної уваги ЗМІ, тому робить все можливе, щоб полегшити цю частину його королівського життя.

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