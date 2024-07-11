Можуть привести СБУ і НАБУ до прем’єр-міністра Шмигаля: блогер про обшуки на Держмитниці

Обшуки у виконувача обов'язків голови Держмитниці Сергія Звягінцева можуть привести СБУ і НАБУ до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомив у своєму блозі політолог Володимир Сонюк.

ВІДЕО ДНЯ

«Дуже погані новини для Дениса Шмигаля: СБУ і НАБУ провели обшуки у його протеже, в. о. голови Держмитниці Сергія Звягінцева у справі про вимагання „данини“ з призначення керівників регіональних митниць», — зазначив блогер.

Він нагадав, що ЗМІ неодноразово повідомляли, що Звягінцев — людина Шмигаля, який активно просував своїх людей на ключові посади в митниці.

«У контексті справи СБУ і НАБУ все виглядає так, що Служба безпеки та Антикор бюро зосередилися не тільки на „пішакові“ Звягінцеві, а й на його „даху“ — прем'єр-міністрі Шмигалі. Ймовірно, дії прем'єра вже набридли всім, включно з антикорупційними структурами, силовими відомствами та Офісом Президента», — написав Сонюк.

За його словами, ще один обвинувачений у корупції чиновник, заступник міністра інфраструктури Василь Лозинський, також у матеріалах слідства вказував на необхідність «узгодження нагорі», маючи на увазі прем'єр-міністра.

РЕКЛАМА

«Нагадаю, що друг Шмигаля, Лозинський, обвинувачується в отриманні хабаря за купівлю генераторів за завищеною ціною, тоді як уся країна готується до зимового апокаліпсиса», — констатував блогер.

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

РЕКЛАМА

246

Читайте нас у Facebook