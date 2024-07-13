Потрібен старший, але багатший: Кім Кардаш’ян «почала полювання» за новим бой-френдом

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян любить тішити шанувальників, але останнім часом їй почали набридати їхні натяки про те, що вона вже не дівчинка, і настав час подумати про майбутнє. Зокрема, натякають вони, замість коротких інтрижок з футболістом Оделлом Бекхемом-молодшим слід подумати про іншого, більш «солідного» претендента на руку та серце.

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І Кім вирішила прислухатись до порад, пише видання Life & Style.

За словами інсайдера видання, 43-річна Кім переглянула коло спілкування і тепер підтримує зв'язок лише із «серйозними людьми», і шукає заможного чоловіка, який буде значно старшим. Зірки спорту відтепер її не цікавлять.

«Після того як з Оделлом справи пішли шкереберть, вона повністю змінила свій план гри і тепер каже, що настав час зустрічатися з іншим типом чоловіків. Подруги допомагають їй у полюванні. Вона спілкується з вищою публікою і дуже сподівається, що одного разу опиниться в одній кімнаті з потрібним чоловіком. Вона хоче отримати вигоду, а не просто розважитися, тому, на її думку, набагато розумніше скористатися „соціальним ланцюжком“ і вибрати чоловіка зі статусом мільярдера», — каже співрозмовник видання.

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Що ж, апетит у Кім непоганий, але хіба хтось чекав від неї меншого?

Бажання пов'язати своє життя з мільярдером, окрім іншого, пов'язане ще й з тим, що екс-дружина Каньє Веста і сама дуже багата. Їй потрібен хтось, хто буде вищим за положенням, а не навпаки. До речі, надихається Кім прикладом Сальми Хайєк — ось хто дійсно, на її думку, зробив правильний вибір.

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Як відомо, 2009 року актриса вийшла заміж за французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно. А Кім впевнена, що вона нічим не гірша і має неабиякий «товарний вигляд»!



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