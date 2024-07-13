Олень і 8 палок ковбаси: «Укрзалізниця» склала перелік найекзотичніших речей, забутих пасажирами в потягах
«Укрзалізниця» не лише постійно розширює перелік послуг, що надаються пасажирам, але й дбає про їхнє загублене майно. І, виявляється, що близько 70% речей, забутих у поїздах під час мандрівки, залізничники знаходять і повертають власникам.
Лише за I півріччя 2024 року пасажири 8188 разів звертались до контакт-центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі — це майже вдвічі більше, ніж за той же період минулоріч.
Серед найцікавіших знахідок цього періоду:
- іграшковий олень 120 см заввишки;
- пакет з 8 палками ковбаси;
- торти;
- паспорт на імплант;
- відро полуниці;
- смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику.
«Численні капи для зубів різних розмірів та калібрів уже перестали рахувати — їх залишають у поїзді з неймовірною регулярністю», — додають залізничники, називаючи також менш екзотичні речі, які пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді, як то гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.
Якщо ж ви вже загубили в поїзді важливу для вас річ, детально опишіть її за формою за посиланням.
Нагадаємо, що напередодні «Укрзалізниця» дала і «спекотні» поради пасажирам поїздів, зокрема щодо необхідності запасу питної води і відмови від їжі, що швидко псується.93
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