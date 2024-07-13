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Суспільство та люди

Олень і 8 палок ковбаси: «Укрзалізниця» склала перелік найекзотичніших речей, забутих пасажирами в потягах

13:27 13 липня 2024
Пасажирський потяг

«Укрзалізниця» не лише постійно розширює перелік послуг, що надаються пасажирам, але й дбає про їхнє загублене майно. І, виявляється, що близько 70% речей, забутих у поїздах під час мандрівки, залізничники знаходять і повертають власникам.

Лише за I півріччя 2024 року пасажири 8188 разів звертались до контакт-центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі — це майже вдвічі більше, ніж за той же період минулоріч.

Серед найцікавіших знахідок цього періоду:

  • іграшковий олень 120 см заввишки;
  • пакет з 8 палками ковбаси;
  • торти;
  • паспорт на імплант;
  • відро полуниці;
  • смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику.

«Численні капи для зубів різних розмірів та калібрів уже перестали рахувати — їх залишають у поїзді з неймовірною регулярністю», — додають залізничники, називаючи також менш екзотичні речі, які пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді, як то гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.

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Якщо ж ви вже загубили в поїзді важливу для вас річ, детально опишіть її за формою за посиланням.

Нагадаємо, що напередодні «Укрзалізниця» дала і «спекотні» поради пасажирам поїздів, зокрема щодо необхідності запасу питної води і відмови від їжі, що швидко псується.

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