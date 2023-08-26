Курча Хулі-Хулі від шефа «Пекельної кухні»: відчуйте справжній смак Гаваїв
Шеф кулінарного реаліті «На ножах» від «Нового каналу» Алекс Якутов відомий як великий любитель гастоекспериментів. У скарбничці його рецептів — маріупольський борщ із бичками, домашня піца з молодої картоплі, карбонара з копченою скумбрією та багато іншого.
Зараз же він вирішив запросити друзів на пікнік і приготував для них курча на грилі по-гавайському.
У гавайській кухні ця страва називається «Курча Хулі-Хулі».
У процесі приготування курятина маринується у солодко-гострому соусі та готується на грилі.
Алекс Якутов вирішив замаринувати кілька тушок курчат загальною вагою 2 кг, а для цього приготував оригінальний соус, що складається з:
- 4−5 великих зубчиків часнику (почистити і дуже дрібно посікти)
- 200 грам солодкої червоної цибулі (очистити від лушпиння і добре подрібнити)
- 1 столової ложки очищеного, дрібно натертого кореня імбиру
- 1 чайна ложка дрібно порубаного червоного перцю чилі
- 130 грам пасату або томатного пюре без добавок
- 100 грам світлого рідкого меду
- 150 мл соєвого соусу
- 60 мл рисового оцту.
Також вам знадобиться рослинна олія (для протирання граток гриля).
Приготування
У великій мисці змішуємо пасату, соєвий соус, мед, оцет, імбир, перець чилі та часник. Половину склянки від отриманого соусу резервуємо для змащування курчати під час приготування і тримаємо в холодильнику.
У миску з соусом, що залишився, поміщаємо шматочки курчати, добре перемішуємо і маринуємо в холодильнику всю ніч або, як мінімум, вісім годин.
За годину до початку основного приготування розпалюємо мангал або гриль. Тим часом дістаємо з холодильника курча і даємо трохи нагрітися.
Змащуємо грати для гриля олією, щоб уникнути прилипання м'яса. Поміщаємо шматочки (або ціле курча) на решітку.
Готуємо на грилі 20−25 хвилин, повертаючи на інший бік кожні п'ять хвилин та змащуючи соусом Хулі-Хулі. Коли м'ясо помітно підрум'яниться і стане м'яким, знімаємо з гриля і подаємо до столу.
Декорувати страву можна шматочками ананасу та зеленню.
А на десерт до гострого м'яса можна подати не менш екзотичний салат із полуницею та ківі — до того ж ця страва підійде тим, хто прагне бути струнким.34