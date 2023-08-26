Курча Хулі-Хулі від шефа «Пекельної кухні»: відчуйте справжній смак Гаваїв

Шеф кулінарного реаліті «На ножах» від «Нового каналу» Алекс Якутов відомий як великий любитель гастоекспериментів. У скарбничці його рецептів — маріупольський борщ із бичками, домашня піца з молодої картоплі, карбонара з копченою скумбрією та багато іншого.

Зараз же він вирішив запросити друзів на пікнік і приготував для них курча на грилі по-гавайському.

У гавайській кухні ця страва називається «Курча Хулі-Хулі».

У процесі приготування курятина маринується у солодко-гострому соусі та готується на грилі.

Алекс Якутов вирішив замаринувати кілька тушок курчат загальною вагою 2 кг, а для цього приготував оригінальний соус, що складається з:

4−5 великих зубчиків часнику (почистити і дуже дрібно посікти)

200 грам солодкої червоної цибулі (очистити від лушпиння і добре подрібнити)

1 столової ложки очищеного, дрібно натертого кореня імбиру

1 чайна ложка дрібно порубаного червоного перцю чилі

130 грам пасату або томатного пюре без добавок

100 грам світлого рідкого меду

150 мл соєвого соусу

60 мл рисового оцту.

Також вам знадобиться рослинна олія (для протирання граток гриля).

Приготування

У великій мисці змішуємо пасату, соєвий соус, мед, оцет, імбир, перець чилі та часник. Половину склянки від отриманого соусу резервуємо для змащування курчати під час приготування і тримаємо в холодильнику.

У миску з соусом, що залишився, поміщаємо шматочки курчати, добре перемішуємо і маринуємо в холодильнику всю ніч або, як мінімум, вісім годин.

За годину до початку основного приготування розпалюємо мангал або гриль. Тим часом дістаємо з холодильника курча і даємо трохи нагрітися.

Змащуємо грати для гриля олією, щоб уникнути прилипання м'яса. Поміщаємо шматочки (або ціле курча) на решітку.

Готуємо на грилі 20−25 хвилин, повертаючи на інший бік кожні п'ять хвилин та змащуючи соусом Хулі-Хулі. Коли м'ясо помітно підрум'яниться і стане м'яким, знімаємо з гриля і подаємо до столу.

Декорувати страву можна шматочками ананасу та зеленню.

А на десерт до гострого м'яса можна подати не менш екзотичний салат із полуницею та ківі — до того ж ця страва підійде тим, хто прагне бути струнким.

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