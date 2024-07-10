Окупантів можна «взяти у котел»: військовий експерт назвав головну умову

Офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що ЗСУ потрібно більше особового складу, більше техніки.

«Так, ми можемо зупинити ворога. Тим паче, якщо подивитися на ситуацію з погляду військової теорії, то ворог цим своїм виступом, який він зробив у районі Очеретиного, може зробити собі дуже погано, якщо ми зможемо його тут відрізати. Якщо в нас буде достатньо сил, достатньо техніки, цей виступ можна буде просто перерізати, наприклад, по трасі. Як кажуть росіяни, „взяти в котел“. Теоретично в нас така можливість є. Практично поки що, на жаль, немає».

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На його думку, рф може вести тривалу війну, тому що в них безмежний майданчик перегрупування бюджету.

«Фактично половину бюджету вони можуть кинути на війну, а щодо половини, що залишилася, сказати росіянам: ми не їмо, не спимо, але маємо воювати. Так вчиняє будь-який авторитарний режим, який до того ж підтримується іншими авторитарними режимами. Наприклад, Північна Корея нарешті отримала єдиний ринок збуту — росію — для снарядів та певних типів артилерії. Вони це виробляли, але ніколи не могли продати через міжнародні санкції. І зараз вони можуть дуже багато постачати в рф».

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