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Спорт

Будинок батьків футболіста збірної України зруйнувала російська ракета (відео)

7:38 14 липня 2024
Віктор Коваленко

Футболіст італійської «Аталанти» та збірної України Віктор Коваленко, сім'ю якого хотіли викрасти окупанти, повідомив, що будинок його дитинства у Херсоні зруйнувала російська ракета.

«Сьогодні ракета пі***ів потрапила в будинок, де я жив усе життя — це був будинок моїх батьків. Більше будинку немає, — написав Віктор Коваленко в Instagram. — Стрес та страх, які я зазнав, не передати словами, бо там була мама. Слава богу, з нею все гаразд.

Але, с**а, ми за це вам відповімо. Якщо ви хочете допомогти нашим військовим, щоб вони р******и їх — збір на Херсонський напрямок".

Нагадаємо, що колишній футболіст «Шахтаря» Віктор Коваленко, друга якого розстріляли на блокпосту в Херсоні, з початку 2021 року виступає в Італії, захищаючи кольори «Аталанти» та «Спеції». В активі півзахисника 33 матчі у складі збірної України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у двір дитинства футболіста збірної України Сергія Сидорчука прилетіла ворожа ракета.

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Фото uaf.ua

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