«Кожен вітамін на своєму місці»: яскравий та смачний салат з цвітної капусти по-корейськи від фудблогера з Німеччини Ніни Ренц
У літню спеку дуже популярні салати. Відома фудблогерка із Німеччини Ніна Ренц запропонувала рецепт салату з цвітної капусти.
«Цей салат-закуска, по-корейськи я робила вчора. Ось яка смакота вийшла :) Кожен вітамін на своєму місці. Дуже смачний! Рекомендую спробувати. Впевнена, що сподобається всім!» — написала вона.
Інгредієнти:
Цвітна капуста — 1 середній качан
Кольоровий солодкий перець — 2 шт
Червона або звичайна цибуля — 2 шт
Морква — 1 шт (велика)
Зелена цибуля — 1 перо
Зелень петрушки та кропу по пучку
Часник — 2−3 зубці
Сіль, чорний перець
Гострий перець — 0,5 шт
Оцет 9% - 1 ст. л
Коріандр — щіпка
Куркума — (для кольору), але це за бажанням
Приправа для корейських салатів — 0,5 ч.л.
Рослинна олія — для обсмажування цибулі.
Приготувати та настояти не менше 30 хвилин. Смачного!
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