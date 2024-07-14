«Кожен вітамін на своєму місці»: яскравий та смачний салат з цвітної капусти по-корейськи від фудблогера з Німеччини Ніни Ренц

У літню спеку дуже популярні салати. Відома фудблогерка із Німеччини Ніна Ренц запропонувала рецепт салату з цвітної капусти.

«Цей салат-закуска, по-корейськи я робила вчора. Ось яка смакота вийшла :) Кожен вітамін на своєму місці. Дуже смачний! Рекомендую спробувати. Впевнена, що сподобається всім!» — написала вона.

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Інгредієнти:

Цвітна капуста — 1 середній качан

Кольоровий солодкий перець — 2 шт

Червона або звичайна цибуля — 2 шт

Морква — 1 шт (велика)

Зелена цибуля — 1 перо

Зелень петрушки та кропу по пучку

Часник — 2−3 зубці

Сіль, чорний перець

Гострий перець — 0,5 шт

Оцет 9% - 1 ст. л

Коріандр — щіпка

Куркума — (для кольору), але це за бажанням

Приправа для корейських салатів — 0,5 ч.л.

Рослинна олія — для обсмажування цибулі.

Приготувати та настояти не менше 30 хвилин. Смачного!