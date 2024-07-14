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«Кожен вітамін на своєму місці»: яскравий та смачний салат з цвітної капусти по-корейськи від фудблогера з Німеччини Ніни Ренц

11:25 14 липня 2024
Салат із цвітної капусти по-корейськи

У літню спеку дуже популярні салати. Відома фудблогерка із Німеччини Ніна Ренц запропонувала рецепт салату з цвітної капусти.

«Цей салат-закуска, по-корейськи я робила вчора. Ось яка смакота вийшла :) Кожен вітамін на своєму місці. Дуже смачний! Рекомендую спробувати. Впевнена, що сподобається всім!» — написала вона.

Інгредієнти:

Цвітна капуста — 1 середній качан
Кольоровий солодкий перець — 2 шт
Червона або звичайна цибуля — 2 шт
Морква — 1 шт (велика)
Зелена цибуля — 1 перо
Зелень петрушки та кропу по пучку
Часник — 2−3 зубці
Сіль, чорний перець
Гострий перець — 0,5 шт
Оцет 9% - 1 ст. л
Коріандр — щіпка
Куркума — (для кольору), але це за бажанням
Приправа для корейських салатів — 0,5 ч.л.
Рослинна олія — для обсмажування цибулі.

Приготувати та настояти не менше 30 хвилин. Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати болгарський перець, тушкований у сметані, а також салат «Французький Бульвар».

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