Болгарський перець, тушкований у сметані: просто та смачно
Сезон болгарського перцю — один з улюблених у багатьох гурманів. Скільки ж усього смачного можна з нього приготувати! Це і перець фарширований рисом і м'ясом або овочами, і рагу, і багато салатів.
Особливо багата на рецепти страв на основі болгарського перцю балканська кухня. Це і айвар, і перець у вершках, і перець маринований…
Одна з найсмачніших страв — перець, тушкований у сметані. Це дуже ситна страва. До неї подається свіжий хліб або батон.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Подається страва гарячою, — каже Ардія Діаманті. — При подачі її можна доповнити свіжою зеленню. Перець у сметані буде смачним і в холодному вигляді. Сметану вибирайте не дуже жирну, щоб страва вийшла не надто калорійною.
Перець, тушкований у сметані (на дві порції)
- Болгарський перець — 2шт.
- Сметана — 200 г
- Часник — 4 зубчики
- Перець чилі — за смаком
- Сіль — за смаком
Перець очистити від насіння, трохи залити водою і тушкувати до напівготовності. Потім додати сметану і тушкувати до готовності. Наприкінці додати подрібнений часник і трохи перчика чилі.
І смачного!
Нагадаємо рецепт горохового супу із запеченим перцем.
Фото з альбому Ольги Сметанської61
Читайте нас у Facebook