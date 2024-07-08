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Болгарський перець, тушкований у сметані: просто та смачно

22:26 11 липня 2024
Болгарський перець, тушкований у сметані

Сезон болгарського перцю — один з улюблених у багатьох гурманів. Скільки ж усього смачного можна з нього приготувати! Це і перець фарширований рисом і м'ясом або овочами, і рагу, і багато салатів.

Особливо багата на рецепти страв на основі болгарського перцю балканська кухня. Це і айвар, і перець у вершках, і перець маринований…

Одна з найсмачніших страв — перець, тушкований у сметані. Це дуже ситна страва. До неї подається свіжий хліб або батон.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Подається страва гарячою, — каже Ардія Діаманті. — При подачі її можна доповнити свіжою зеленню. Перець у сметані буде смачним і в холодному вигляді. Сметану вибирайте не дуже жирну, щоб страва вийшла не надто калорійною.

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Перець, тушкований у сметані (на дві порції)

  • Болгарський перець — 2шт.
  • Сметана — 200 г
  • Часник — 4 зубчики
  • Перець чилі — за смаком
  • Сіль — за смаком

Перець очистити від насіння, трохи залити водою і тушкувати до напівготовності. Потім додати сметану і тушкувати до готовності. Наприкінці додати подрібнений часник і трохи перчика чилі.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт горохового супу із запеченим перцем.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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