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Після замаху на Трампа Маск зробив несподіване визнання

12:44 14 липня 2024
Ілон Маск

Одіозний американський мільярдер Ілон Маск виступив на підтримку пораненого кандидата у президенти США Дональда Трампа.

За його словами, він «повністю» його підтримує.

«Я повністю підтримую президента Трампа і сподіваюся на його якнайшвидше одужання», — написав Маск, перепостивши відеокадри евакуації Трампа з-під обстрілу.

Згодом він заявив також, що його самого намагалися вбити двічі за останні 8 місяців.

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«Вони (нападники. — Авт.) були заарештовані зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Tesla в Техасі» , — додав він.

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Відомо, що Макс є одним із спонсорів передвиборчої кампанії Трампа.

Тим часом сам Дональд Трамп поширив коротку заяву після замаху на нього.

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«Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!», — написав він у листі з його підписом, який цитує CNN.

Нагадаємо, що ФБР вже ідентифікувало особу людини, яка стріляла по учасниках передвиборного мітингу в Пенсільванії .

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