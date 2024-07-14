Олімпійська збірна України з футболу втратила перемогу над Єгиптом перед Іграми-2024 у Парижі (відео)

У неділю, 14 липня, збірна України з футболу U23, яка здобула путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, в рамках підготовки до турніру провела на полі спорткомплексу Plaine des Sports у містечку Сен-Поль-ле-Дакс товариський матч проти своїх однолітків з Єгипту. Підопічні Руслана Ротаня вперше зіграли у новій формі, в якій виступлять на Іграх.

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Україна U23 — Єгипет U23 — 1:1

Україна (стартовий склад): Фесюк, Мартинюк, Салюк, Таловєров, Крупський, Рубчинський, Михайленко, Криськів, Хлань, Брагару, Сікан.

Голи: Брагару (11) — м'яч суперника (86).

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Ще в одному товариському поєдинку «жовто-сині» 18 липня поміряються силами з командою Парагваю.

Як відомо, у рамках футбольного турніру на Іграх-2024 у Франції Парижі підопічні Руслана Ротаня за підсумками жеребкування зіграють у групі з однолітками з Іраку (24 липня у Ліоні), Марокко (27 липня у Сент-Етьєні) та Аргентини (30 липня у Ліоні).). До плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні з кожногоіз чотирьох квартетів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська збірна України виграла престижний турнір у Франції.

Фото uaf.ua

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