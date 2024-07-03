Ротань обрав у збірну України футболістів на Олімпійські ігри у Парижі

Тренерський штаб збірної України U23 з футболу, яка виграла престижний турнір у Франції, оприлюднив список футболістів, які готуватимуться та братимуть участь в Олімпійських іграх-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До складу команди Руслана Ротаня увійшли:

воротарі — Яків Кінарейкін («Дніпро-1»), Кирило Фесюн («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Олександрія»);

захисники — Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов («Зоря»), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва — «Ворскла»), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Олексій Сич («Рух»), Володимир Салюк («Чорноморець»);

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півзахисники — Максим Хлань («Лехія», Польща), Валентин Рубчинський («Дніпро-1»), Артем Шулянський («Олександрія»), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва — «Динамо»), Владислав Велетень («Колос»), Олег Федор («Рух»), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі — «Шахтар»);

нападаники — Ігор Краснопір («Рух»), Данило Сікан («Шахтар»).

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На жаль, Олімпіада не входить до календаря ФІФА, і клуби мають право не відпускати своїх футболістів на Ігри. Тому наша команда не зможе залучити на турнірі багатьох провідних гравців (Забарного, Трубіна, Судакова, Мудрика та інших).

7 липня олімпійська збірна України вирушить з Києва до французького містечка Сен-Поль-ле-Дакс, де готуватиметься до турніру у спортивному комплексі Plaine des Sport. У планах команди Руслана Ротаня два контрольні матчі — з олімпійською збірною Єгипту (14 липня о 19:30) та олімпійською командою Парагваю (18 липня о 19:30).

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Нагадаємо, що в рамках футбольного турніру на Олімпіаді-2024 у Парижі збірна України, яка вперше в історії завоювала путівку на ігри чотириріччя, зіграє у групі з однолітками з Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня). З кожного квартету до плей-оф вийдуть по дві найкращі команди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що національна збірна України не зуміла вийти з групи на Євро-2024.

Фото uaf.ua

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