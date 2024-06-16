Україна U23 стала чемпіоном передолімпійського турніру у Франції (відео)

У неділю, 16 червня, збірна України з футболу U23, яка здобула путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, провела вирішальний матч на престижному турнірі Tournoi Maurice Revello на півдні Франції. Після перемог у групі над суперниками з Індонезії (3:0), Італії (4:0), Панами (2:0) та Японії (2:1) підопічні Руслана Ротаня на стадіоні «Стад д'Оннер» імені Марселя Рустана до Салону-де-Прованс здолали у фіналі команду Кот-д'Івуару U20 у серії післяматчевих пенальті та стали чемпіонами змагань

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Міжнародний турнір у Франції. Фінал

Україна U23 — Кот-д'Івуар U20 — 2:2 (по пенальті — 5:4)

Україна: Фесюн, Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк, Федор (Ярмолюк, 46), Рубчинський (Кучерявий, 87), Шостак (Очеретько, 56), Велетень (Сігеєв, 72), Хлань, Сікан (Краснопір, 56).

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Голи: Шостак (8), Хлань (31) — Матьє (45+3, 59).

Додамо, що у матчі за «бронзу» Італія U21 перемогла Францію U20 — 1:0.

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Нагадаємо, що в рамках футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024 у Парижі підопічні Руслана Ротаня за підсумками жеребкування зіграють у групі з однолітками з Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Євро-2024 Румунія — Україна.

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Фото www.tournoimauricerevello.com

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