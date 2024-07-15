Представники росії мають бути на другому саміті миру, — Зеленський

Представники росії мають бути на другому Саміті миру. Для цього до листопада планують виробити план на трьох зустрічах: з енергетики в Катарі, з морського коридору в Туреччині та з гуманітарних питань у Канаді.

ВІДЕО ДНЯ

Про це на зустрічі з журналістами у Києві 15 липня заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, наразі необхідно 25 систем Patriot, щоб повністю захистити Україну. Проте, партнери не готові допомогти нашій країні закрити цю проблему.

Зеленський також дав зрозуміти, що не вважає проблемою можливе обрання президентом США Дональда Трампа.

РЕКЛАМА

«Якщо Трамп стане президентом США, то ми співпрацюватимемо. Я цього не боюся, 40 млрд доларів для України на 2025 рік не переглядатимуть», — сказав президент України.

Глава держави також не виключив кадрових ротацій у Кабміні, проте ухилився від прямої відповіді на запитання, чи буде звільнено голову уряду Дениса Шмигаля.

РЕКЛАМА

«Ми не можемо говорити просто про зміну прем’єр-міністра. Чи можуть бути зміни в уряді? Так, вони можуть бути. Звичайно, ми проговорюємо з різними міністрами різні варіанти. Шмигаль — він також член уряду, прем'єр-міністр. Ми теж спілкуємося, хоча в мене поки що не дуже багато часу», — сказав Зеленський.

Раніше український президент закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа оприлюднити план припинення війни з росією.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

115

Читайте нас у Facebook