40.75 / 41.30 44.36 / 45.09
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Представники росії мають бути на другому саміті миру, — Зеленський

15:09 15 липня 2024
Пресконференція Зеленського

Представники росії мають бути на другому Саміті миру. Для цього до листопада планують виробити план на трьох зустрічах: з енергетики в Катарі, з морського коридору в Туреччині та з гуманітарних питань у Канаді.

Про це на зустрічі з журналістами у Києві 15 липня заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, наразі необхідно 25 систем Patriot, щоб повністю захистити Україну. Проте, партнери не готові допомогти нашій країні закрити цю проблему.

Зеленський також дав зрозуміти, що не вважає проблемою можливе обрання президентом США Дональда Трампа.

РЕКЛАМА

«Якщо Трамп стане президентом США, то ми співпрацюватимемо. Я цього не боюся, 40 млрд доларів для України на 2025 рік не переглядатимуть», — сказав президент України.

Глава держави також не виключив кадрових ротацій у Кабміні, проте ухилився від прямої відповіді на запитання, чи буде звільнено голову уряду Дениса Шмигаля.

РЕКЛАМА

«Ми не можемо говорити просто про зміну прем’єр-міністра. Чи можуть бути зміни в уряді? Так, вони можуть бути. Звичайно, ми проговорюємо з різними міністрами різні варіанти. Шмигаль — він також член уряду, прем'єр-міністр. Ми теж спілкуємося, хоча в мене поки що не дуже багато часу», — сказав Зеленський.

Раніше український президент закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа оприлюднити план припинення війни з росією.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

115

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Домашнє морозиво

Рятує у спеку, а головне — смачно: готуємо домашнє морозиво за 20 хвилин

Собака, який спить

Як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло

Вентилятор

Рятуємося від африканської спеки: де в кімнаті необхідно встановити вентилятор і як правильно це зробити

Полин

Приносить більше користі, ніж шкоди: з яким бур'яном досвідчені городники ніколи не борються

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту