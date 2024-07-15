«Вона жахнулася»: Дженніфер Лопес назвала дії Бена Аффлека «справжнім ляпасом»

Схоже, що дворічний шлюб Бена Аффлека і Дженніфер Лопес розпадається, на подив і жах багатьох шанувальників і доброзичливців. Ці двоє заручилися на несподіваній церемонії у 2022 році, але їхні особистісні відмінності через 20 років після того, як вони вперше розлучилися, продовжують дошкуляти їхнім стосункам, пише marca.com.

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Лопес і Аффлек проводять дедалі більше часу нарізно, готуючись до продажу свого особняка в Беверлі-Гіллз у Каліфорнії вартістю 60 мільйонів доларів. Як повідомляється, Бен Аффлек вивіз усі свої речі з будинку в орендоване житло. І тепер ми знаємо, як відреагувала Лопес, коли дізналася про це.

Джей Ло не знала про намір Аффлека з'їхати, коли від'їжджала зі Сполучених Штатів у відпустку до Європи. Коли Лопес повернулася до Каліфорнії минулого місяця, вона виявила, що Бен Аффлек повністю виселився з їхнього 30-кімнатного будинку. І була шокована.

«Джен жахнулася, коли повернулася й дізналася, що Бен все спакував, поки її не було», — розповів інсайдер.

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Повідомляється, що Лопес сподівалася по-дружньому поговорити з Аффлеком про їхні стосунки до того, як зробить це відкриття. Але рішучий та несподіваний крок актора, який вона порівняла з «військовою операцією», був сприйнятий як «справжній ляпас», і це лише ще більше розділило подружжя.

Бен Аффлек перевіз усе своє майно до орендованого будинку за 100 000 доларів на місяць у сусідньому Брентвуді, і він ділить час між цим будинком і будинком колишньої дружини Дженніфер Гарнер, плануючи свій наступний крок. Гарнер та її друг Метт Деймон підтримували Аффлека протягом цього часу, а родина Лопес підтримувала її під час очевидного розпаду її четвертого шлюбу.

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Раніше повідомлялося, що у Дженніфер Лопес вже є залицяльники й колишній коханець чекає на її розлучення з Аффлеком.

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