«Він її не вартий»: Дженніфер Лопес опублікувала свій старий кліп на тлі чуток про розлучення з Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес в інстаграмі* опублікувала свій старий кліп на пісню Cambia el Paso, в якій є слова «він її не вартий» — у розпал чуток про майбутнє розлучення з Беном Аффлеком.

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Пісня була випущена в 2021 році, в ній співається про те, як взяти себе в руки і змінити своє життя: «Її життя тепер краще без нього, їй ніхто не потрібний, щоб бути в порядку, вона не терпить невдач».

У куплеті пісні повторюється: «Він не заслуговує на те, щоб тримати її у своїх обіймах».

У кліпі Дженніфер Лопес танцює на пляжі у сріблястому топі та джинсових шортах.

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Нагадаємо, чутки про проблеми в парі ходять вже давно: повідомлялося, що вони вже не живуть разом із березня, а також почали рідко з'являтися разом. Крім того, папараці ловлять 51-річного Бена Аффлека то з обручкою, то без нього.

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Минулого тижня стало відомо, що пара продає свою колекцію предметів мистецтва з особняка в Каліфорнії на суму 60 млн. доларів, а сам особняк був виставлений на продаж ще минулого місяця за 65 млн. доларів.

Також повідомлялося, що поки 54-річна Дженніфер Лопес відпочивала в Італії, Бен Аффлек вивіз свої речі з їхньої квартири. Зараз він оселився в орендованій квартирі неподалік своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер, з якою у нього троє спільних дітей: 18-річна Вайолет, 15-річна Серафіна та 12-річний Семюель.

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Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися влітку 2022 року. До цього вони зустрічалися 17 років, але розлучилися практично напередодні весілля через те, що, як кажуть інсайдери, Бен Аффлек не любить публічне життя, яке звикла вести Дженніфер Лопес. Ходять чутки, що саме це знову спричинило проблеми у відносинах. Шанувальники співачки зауважили, що на тлі проблем у особистому житті Дженніфер сильно схудла, а Бен нібито знову почав пити.

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