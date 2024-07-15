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Персики на грилі: рецепт смачного літнього десерту

20:20 17 липня 2024
Персики на грилі

Якщо існує рецепт тосту зі смаженою черешнею, то чому б не зробити фрукти на грилі? Влітку це може стати чудовою ідеєю для смачного десерту. Персики на грилі з легким кремом та смаженим мигдалем сподобаються всім, пише польське видання Kuchnia.

Інгредієнти:

  • 4 персики
  • 1 ст.л. олії з виноградних кісточок або топленого масла

Крем:

  • 1 склянка 36-відсоткових вершків.
  • 200 г сиру маскарпоне
  • 4 ст.л. ксиліту

Прикраса:

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  • полуниця
  • мигдальні пластівці
  • м'ята

Приготування:

Вимийте персики та розріжте навпіл. Вийняти кісточку. Змастіть олією або розтопленим вершковим маслом і обсмажте на сковорідці. Вершки збиваємо з ксилітом, потім змішуємо з сиром. Розливаємо по келихах. Додаємо персики. Прикрашаємо нарізаною полуницею, смаженими мигдальними пластівцями та м'ятою.

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Нагадаємо рецепт в’єтнамських булочок Бань Бао.

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