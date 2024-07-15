Персики на грилі: рецепт смачного літнього десерту

Якщо існує рецепт тосту зі смаженою черешнею, то чому б не зробити фрукти на грилі? Влітку це може стати чудовою ідеєю для смачного десерту. Персики на грилі з легким кремом та смаженим мигдалем сподобаються всім, пише польське видання Kuchnia.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: 4 персики

1 ст.л. олії з виноградних кісточок або топленого масла Крем: 1 склянка 36-відсоткових вершків.

200 г сиру маскарпоне

4 ст.л. ксиліту Прикраса: РЕКЛАМА полуниця

мигдальні пластівці

м'ята

Приготування:

Вимийте персики та розріжте навпіл. Вийняти кісточку. Змастіть олією або розтопленим вершковим маслом і обсмажте на сковорідці. Вершки збиваємо з ксилітом, потім змішуємо з сиром. Розливаємо по келихах. Додаємо персики. Прикрашаємо нарізаною полуницею, смаженими мигдальними пластівцями та м'ятою.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт в’єтнамських булочок Бань Бао.

РЕКЛАМА

25

Читайте нас у Facebook