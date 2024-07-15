Персики на грилі: рецепт смачного літнього десерту
Якщо існує рецепт тосту зі смаженою черешнею, то чому б не зробити фрукти на грилі? Влітку це може стати чудовою ідеєю для смачного десерту. Персики на грилі з легким кремом та смаженим мигдалем сподобаються всім, пише польське видання Kuchnia.
Інгредієнти:
- 4 персики
- 1 ст.л. олії з виноградних кісточок або топленого масла
Крем:
- 1 склянка 36-відсоткових вершків.
- 200 г сиру маскарпоне
- 4 ст.л. ксиліту
Прикраса:
- полуниця
- мигдальні пластівці
- м'ята
Приготування:
Вимийте персики та розріжте навпіл. Вийняти кісточку. Змастіть олією або розтопленим вершковим маслом і обсмажте на сковорідці. Вершки збиваємо з ксилітом, потім змішуємо з сиром. Розливаємо по келихах. Додаємо персики. Прикрашаємо нарізаною полуницею, смаженими мигдальними пластівцями та м'ятою.
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