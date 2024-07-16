Парламент Словаччини не засудив російський удар по дитячій лікарні «Охматдит»

Відповідний проєкт резолюції відмовилися навіть розглядати, пише видання Aktuality. На пленарному засіданні Нацради депутат від СНС Павло Хуптак поцікавився у опозиції, звідки у них інформація про те, що ракетний обстріл української дитячої лікарні здійснила російська федерація.

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«А ви там були?«- запитав він депутатку від ПС Беату Юрик.

Раніше депутатка Беата Юрик запропонувала внести до порядку денного постанову про засудження російської атаки на українську дитячу лікарню, але Нацрада її не ухвалила.

8 липня окупанти вдарили ракетою по столичній дитячій лікарні «Охматдит», де перебувало понад 600 дітей та медики. Відомо про кількох постраждалих пацієнтів та десятки поранених лікарів. Також на місці загинуло двоє людей. Чимало світових лідерів засудили удар рф по дитячій лікарні.

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Раніше повідомлялося, що два корпуси лікарні не підлягають відновленню. На будівництво нового корпусу спрямують, зокрема, і благодійні кошти. Нині на рахунках «Охматдиту» — 800 мільйонів гривень донатів.

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