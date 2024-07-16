«За цей час побратими стали його другою сім’єю»: в Ужгороді поховали бійця, який загинув на Запорізькому напрямку

В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником — старшим солдатом Юрієм Черяником. Бійцю навіки 38 років. За інформацією міської ради, майбутній воїн був активним та життєрадісним, у старших класах обирався президентом школи. Вищу освіту Юрій здобув на факультеті прикладної математики Чернівецького національного університету.

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«У 2013 році одружився, став батьком доньки й сина, яких любив понад усе», — розповідають у міськраді.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну без вагань вступив до лав ЗСУ. З червня 2022 року Юрій (позивний «Сокол») виконував бойові завдання у гарячих точках на Запорізькому напрямку, де велися запеклі бої.

«За цей час побратими стали його другою сім’єю. Пліч-о-пліч вони мужньо виборювали свободу України. Втім, 4 липня 2024 року життя Юрія обірвалося в районі населеного пункту Роботине під час виконання бойового завдання», — повідомили у міськраді.

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Прощалися із героєм на набережній Незалежності. Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до Пагорба Слави. Там Юрія Черяника поховали зі всіма військовими почестями.

У героя залишилися мама, дружина, донька та син.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 10 липня в харківському шпиталі внаслідок отриманих поранень помер мешканець Таїровської громади на Одещині Максим Храпко, якому було лише 22 роки.

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