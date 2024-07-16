Російська Федерація є реальною загрозою для країн Європи. Тому завданням номер один для нового складу Європарламенту мають стати безпека, оборона, військова промисловість. Також Заходу час розпочати приймати проти росії контрзаходи наступального характеру. Таку думку озвучив депутат Європейського парламенту від Латвії Ріхард Колс, пише Guildhall.

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«Європейська архітектура безпеки була підірвана пацифізмом, який тривалий час переважав на Заході. Вважалося, що навіть з тиранами можна взаємодіяти через залучення їх у торгівлю, бо їм це буде вигідно… Це призвело до того, що під час фінансової кризи найбільше постраждав оборонний сектор. У деяких європейських країнах — членах ЄС найбільші скорочення торкнулися саме оборонної сфери. Також відбувся перехід від обов'язкової служби до професійної армії тощо. Те, що ми маємо зараз, зовсім не відповідає реальності. Зараз усі змінюють свою політику — від Німеччини до Латвії. Усі розуміють, що загроза є реальною і вона тут, вона поруч», — сказав європарламентар.

При цьому, за його словами, коли великий шматок Європи перебуває під загрозою агресора, ЄС намагається «маневрувати та думати, який вигляд матиме у світі».

«…Для нового складу Європарламенту завданням номер один мають стати безпека, оборона, військова промисловість. Все це має пережити ренесанс. Іншого шляху немає, тому що високотехнологічні системи озброєнь у тій кількості, яка зараз потрібна країнам — членам ЄС та НАТО, є лише у США… Ось уже кілька років точаться різні гібридні атаки (росії на ЄС. — Авт.). Наприклад, блокування сигналу GPS, що в деяких випадках вплинуло на роботу цивільної авіації. Нещодавно аеропорти в Естонії було закрито, тому що сигнали GPS були заблоковані. І я запитав колег по ЄС, як ми з цим впораємося? Німецький генерал відповів: ми покращуємо нашу обороноздатність. Тоді я запитав: а який сигнал ми надсилаємо агресору? Продовжуйте нападати на нас, продовжуйте атакувати нас, а ми поки що покращуватимемо нашу обороноздатність? Я вважаю, що ми повинні почати вживати контрзаходи наступального характеру», — закликав Ріхард Колс.

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Раніше глава парламентського Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юкка Копра заявив, що агресія росії — проблема всього Заходу, яку потрібно розв'язати. На його думку, важливо розуміти, що йдеться не лише про Україну, оскільки російська федерація веде гібридну війну проти всього Заходу.

Депутат Європейського парламенту, ексміністр оборони Литви Раса Юкнявічене також зазначила, що росія веде війну не лише проти України.

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«Напад на Україну — це лише інструмент у війні проти всього західного світу. А головна мета полягає в тому, щоб демократії, як принцип управління, як принцип політичного устрою, як принцип життя зазнали поразки», — вважає вона.

Раніше міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок «рознесла» путіна у своїй промові.

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