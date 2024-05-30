«Тенденція максимально негативна»: експерт про використання росією fpv-дронів

У зоні бойових дій російські війська встановлюють рекорди не лише щодо втрат своїх військ та техніки, а й щодо застосування засобів ураження. Застосування окупантами fpv-дронів у травні вже встановило абсолютний рекорд. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, який раніше писав про загрозу наступу на Харків.

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«Президент України Володимир Зеленський вже публічно озвучує рекорди застосування РОВ КАБ — понад 3 200. Але на рекорд йде і застосування росіянами fpv-дронів. За неповний травень зафіксовано застосування РОВ понад 5 500 fpv-дронів! Це найвищий показник за весь час повномасштабної війни. Середній показник застосування fpv-дронів у російських окупаційних військ наближається до 250 на добу».

За словами Коваленка, на початку місяця спостерігалися періодичні сплески, понад 350, наприклад, за добу 2 травня та понад 550 (!!!) за добу 3 травня. Але загалом, середній показник на рівні 250, що теж забагато.

«Зовсім недавно середній показник застосування fpv-дронів у РОВ не перевищував 150 на добу. Тенденція максимально негативна, що говорить про можливості росії нарощувати виробництво та закупівлю цієї продукції і, як наслідок, актуалізує питання застосування РЕБ у зоні бойових дій з кожним днем все більше і більше. На другу половину 2024 року росія з відстаючої у застосуванні fpv-дронів може вирватися за кількістю у лідери, а до кінця року середній показник застосування окупантами цих засобів може досягти стабільного показника в 400−500 одиниць», — підсумовує експерт.

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Раніше повідомлялося, що Швеція передає Україні найбільший пакет військової допомоги. Є в пакеті і озброєння, яке покликане посилити протиповітряну оборону України. Зокрема, йдеться про літаки далекого виявлення ASC 890, що надасть Україні абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями у повітрі та на морі. Радар літака забезпечує круговий огляд і може виявляти повітряні та наземні цілі на великих відстанях — до 450 кілометрів.

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