«Моя прекрасна дівчинка і моє серце»: мати Шеннен Доерті перервала мовчання після смерті актриси

Роза Доерті вперше висловилась про покійну дочку-актрису Шеннен, котра померла у віці 53 років 13 липня після довгої боротьби з раком.

«Вона була моєю прекрасною дівчинкою і моїм серцем, — каже Роза. — Наша сім'я хоче подякувати всім, хто виявляв любов і підтримку нашій Шеннен протягом усього її життя. Ми дуже вдячні».

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Шеннен Доерті завдячувала своїй матері Розе своєю наполегливістю. «Я походила від жінки, яка була рішучою», — говорила вона незадовго до смерті, пише People.

Боротьба Шеннен з онкологією почалася у 2015 році, коли вона вперше поділилася своїм діагнозом раку молочної залози. У 2017 році вона оголосила, що перебуває в ремісії, але пізніше, у 2020 році, виявилося, що рак повернувся у вигляді метастатичної 4-ої стадії.

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У неділю, 14 липня, публіцист та давній друг Шеннен Леслі Слоан підтвердив смерть актриси.

Коли їй поставили діагноз рак, Шеннен Доерті пояснила, що хвилювалася за свою матір.

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«Я не думаю, що є якесь рішення, яке я приймаю, не беручи до уваги мою маму. Я люблю її, і я неймовірно вдячна їй за те, що вона чудова мати, — сказала вона виданню People. — Я беру до уваги мого брата і його дітей, мого собаку».

Раніше повідомлялося про деталі заповіту Шеннен Доерті.

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