«України не буде через 10 років»: як росЗМІ спотворили фразу Медведєва, готуючи росіян до затяжної війни

В росії влада продовжує готувати громадян до тривалої війни в Україні.

Такий висновок роблять аналітики Інституту вивчення війни, які у своєму черговому звіті вказують, що росЗМІ поширили коментар заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, наголосивши, що він спрогнозував зникнення української держави до 2034 року. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб підтримати зусилля кремля з підготовки російської громадськості до тривалої війни в Україні, пообіцявши, що росія виконає свою мету зі знищення української державності протягом десятиліття.

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«Медведєв заявив, що «недаремно» генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може приєднатися до альянсу протягом наступних десяти років, дійшовши висновку, що Україна «ніколи» не вступить до НАТО, тому що керівництво НАТО зміниться до 2034 року, і тому, що «цілком можливо, що сумнозвісна країна 404 (зневажливе використання коду «помилки» комп'ютера 404, яке мало на меті припустити, що Україна не є справжньою державою) також не буде існувати». Зокрема, Медведєв прямо не говорив, що Україна припинить своє існування до 2034 року — скоріше це був дотичний підтекст його заяв — але російські новинні агентства, включаючи кремлівське видання ТАСС, негайно почали публікувати матеріали із заголовками на кшталт «Медведєв визнав, що України більше не буде існувати у 2034 році» та «Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року», — йдеться у звіті аналітиків.

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В Інституті вивчення війни зазначають, що такі інтерпретації «створюють ретельні інформаційні умови та очікування суспільства щодо війни, яка триватиме ще десять років, але закінчиться бажаною „перемогою“ росії». Аналітики зазначають, що цей російський наратив також підриває окремі спроби певних кремлівських чиновників припустити, що рф готова «вести переговори» про «мир» з Україною, і ще більше підкреслює, що єдиним бажаним для Кремля є повне знищення української держави та народу.

«Президент росії володимир путін ретельно сформулював свої цілі щодо війни як такої і зажадав від українських військ виведення військ з території, яку російські війська не контролюють, як передумову для будь-яких „мирних“ переговорів. Ані Україна, ані Захід не можуть розраховувати на переговори з росією на умовах рф, якщо вони ґрунтуватимуться на знищенні України та її народу протягом наступних десяти років», — йдеться у звіті.

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Думку соціолога Ігоря Ейдмана «Компроміс з путіним неможливий. Це пропагандистська брехлива утопія, мета якої — знищення України» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Ілюстративне фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

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