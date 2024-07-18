Без оцту та стерилізації, але з «секретним» інгредієнтом: так мариновані огірочки стануть хрусткими та солодкими

Влітку багато українців заготовляють огірки на зиму. Є багато рецептів маринування огірків. Сайт «На Пенсії» пропонує рецепт смачних, хрустких та солодких огірочків, які маринуються без жодної краплі оцту. Також не потрібна стерилізація. Все досить просто та швидко.

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Інгредієнти:

На 1 літрову банку:

• Огірки, краще брати дрібні або середні;

• 2 зубчики часнику;

• 1 кружалець лимона;

• 2−3 шт. запашного перцю;

• по 2 листочки смородини та вишні.

Для маринаду на 1 літр води:

• 1,5 ст. ложки солі;

• 6 ст. ложок цукру;

• 1 ч. ложку лимонної кислоти.

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Приготування:

1. Помити огірки і замочити їх на 3 години в холодній воді, воду бажано кілька разів поміняти.

2. Банку потрібно простерилізувати разом із кришкою. На низ банки викласти часник, перець листя смородини та вишні, лимон. Потім заповнити огірками.

3. Залити огірки окропом і накрити кришкою, залишити на 20 хвилин. Після цього воду злити в каструлю, додати сіль та цукор, довести до кипіння, трохи зменшити вогонь та всипати лимонну кислоту. Проварити маринад буквально 1−2 хвилини.

4. Залити маринадом відразу ж з плити огірки у банці, закрутити кришкою і перевернути вгору дном. Зверху банку потрібно укутати ковдрою або старою зимовою курткою, пальто.

5. Коли охолонуть, перенести мариновані огірочки в підвал або в місце, де ви їх зберігатимете.