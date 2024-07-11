Смачна ікра з огірків без стерилізації: господиням варто взяти на замітку

Ікра з кабачків та баклажанів входить до переліку улюблених закусок, особливо взимку, коли не вистачає сонця та яскравих фарб. Але не менш смачну ікру можна приготувати з огірків.

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Якщо огірки перезріли, їх краще переробити в ікру та закрутити. Взимку така закуска буде як знахідка. Ікру з огірків стерилізувати не доведеться, пише сайт з рецептами.

Для приготування овочевої ікри знадобиться:

2,5 кг огірків;

500 г помідорів;

500 г солодкого перцю;

500 г моркви;

500 г цибулі;

10 зубців часнику;

3 гострих перчин;

2 ст.лож. солі;

3 ст.лож. цукру;

6 ст.лож. томатної пасти;

4 ст.лож. оцту;

0,5 ст. олії.

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Приготування:

Всі овочі ретельно вимити. Цибулю нарізати на дрібні кубики і смажити у розігрітій олії.

Моркву натерти на тертці й додати до цибулі. Смажити кілька хвилин, постійно перемішуючи.

Перець нарізати кубиками й додати до цибулі та моркви.

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Помідори нарізати дрібненько або зробити з них пюре. Вилити томат у овочі. Смажити, іноді помішуючи.

Огірки почистити, видалити велике насіння. Їх має бути 2,5 кг у чистому вигляді.

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Натерти огірки на тертці. Додати їх до інших овочів. Перемішати. Додати сіль, цукор, томатну пасту.

Додати цілі невеликі гострі червоні перчини.

Тушкувати овочі 30 хвилин, іноді помішуючи. Гострі перчини після цього витягнути. Додати натертий на дрібній тертці часник. Влити оцет. Перемішати та ще 5 хвилин тушкувати.

Огіркову ікру розкласти у сухі стерилізовані банки. Має вийти п'ять 700-грамових банок й одна півлітрова. Щільно закрутити кришками та перевернути догори дном.

Закутати закрутку теплою ковдрою та залишити до повного охолодження.

Тримати таку ікру можна при кімнатній температурі.

А з маленьких молодих огірків можна приготувати мариновані огірки по-польськи з цибулею та морквою або зробити закрутку за фінським рецептом.

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