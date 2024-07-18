«Не бійся, ризикуй»: повертається відоме українське фентезі-шоу

Через девʼять років після гучної премʼєри повертається музичне шоу «Вартові мрій». Його режисером-постановником був відомий хореограф Костянтин Томільченко. Про повернення на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила популярна співачка Світлана Тарабарова, яка написала головну пісню для оновленого фентезі-шоу.

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«Чудово пам’ятаю день прем’єри шоу „Вартові мрій“ в довоєнному Києві, на ВДНГ — свої яскраві емоції, щире захоплення, — згадала Світлана. — І коли мені запропонували написати новий саундтрек до шоу — я без вагань погодилась».

Нова композиція називається «Я буду з тобою». Світлана — авторка тексту та музики. У кліпі використана відеографіка з фрагментами майбутнього шоу.

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«Сподіваюсь, пісня не тільки стане окрасою шоу, а й оселиться в ваших навушниках, даруючи тепло, світло і надію, — написала співачка. — Легендарне фентезі-шоу „Вартові мрій“ повертається! Дякую команді шоу „Вартові мрій“, що повірили в мене. Своїй родині і всім, хто зі мною на світлій стороні музики».

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Шанувальники співачки відразу прокоментували премʼєру, згадавши свої враження від відомого шоу.

«Красива пісня, — написали відгук. — Так хочеться, щоб мрії збувалися!!!»

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«Дякую, неймовірно підтримуюча пісня, — зауважили дописувачі. — Це так потрібно зараз».

«Пам'ятаю коли вийшла пісня „Заспокой мене“, кожне слово давало надію, що все буде добре, що ти не один, — пригадав шанувальник. - І зараз, коли вийшла ця пісня, вона наповнює світлом всередині, що все буде добре, не бійся, ризикуй, роби️. Дуже важливий сенс пісні зараз для мене».

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Нагадаємо, Світлана Тарабарова стала музичною продюсеркою національного відбору на «Дитяче Євробачення».

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