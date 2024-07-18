Яблучно-кавовий квас: освіжить у спекотні дні

Це легкий і ароматний напій з тонкою ноткою кави і яблучним післясмаком. Він прекрасно підійде для літніх спекотних днів. Приготуйте, бо потім будете шкодувати, що не спробували цю смакоту, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Знадобиться: 3 л води,

1 л яблучного соку,

250 г цукру,

2 ч. л. розчинної кави,

1 ч. л. сухих дріжджів,

1 ч. л. лимонної кислоти,

15 шт. родзинок

Приготування:

У каструлі закип'ятіть 3 літри води, додайте цукор, каву та лимонну кислоту. Перемішайте, щоб цукор розчинився, зніміть з вогню. Дайте рідині охолонути до кімнатної температури, влийте яблучний сік, додайте родзинки і сухі дріжджі. Перемішайте. Каструлю прикрийте зверху кришкою, але нещільно. Залиште на ніч для бродіння. Вранці розлийте квас по пляшках. Приберіть в холодильник на 5 — 6 годин для охолодження. Після охолодження квас готовий до вживання.

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