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Врятує у спеку і просто смачно: готуємо феєричний домашній лимонад

17:52 19 травня 2024
Апельсиновий лимонад

В Україні синоптики прогнозують найближчим часом літню спеку. В цей час буде вельми доречним смачний апельсиновий лимонад, рецепт якого опублікував Telegram-канал «Дача. Сад та город».

Як приготувати:

Апельсини 4 шт. заморозити у морозильній камері, потім дістати, розморозити та перекрутити на м'ясорубці.

Залити трьома літрами води та залишити мінімум на три години, краще на ніч. Процідити, додати ще 6−7 літрів води, додати за смаком цукор, приблизно 700 грамів і лимонної кислоти до смаку, дати ще постояти пару годин (не обов'язково).

Можна перекрутити разом із м'ятою та лимоном, тоді не потрібно додавати лимонну кислоту.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати домашній квас, домашню «колу», незвичайний грушевий компот та грушевий лимонад.

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