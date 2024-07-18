«Тричі успішно виводив своїх хлопців на штурм»: на Харківщині загинув провідний інженер з Львівщини

На війні з росією загинув провідний інженер відділу ремонтно-будівельних робіт і благоустрою Богдан Грицків. Він працював на «Львівводоканалі» з 2012 року, розповідають колеги про героя:

ВІДЕО ДНЯ

«Прийшов на посаду водія. Мав вищу економічну освіту. Добре зарекомендував себе як відповідальний фахівець, грамотний, людяний, працелюбний, компанійський. Тож у короткий час пішов на підвищення і був переведений на інші посади. Неодноразово виконував обов’язки начальника відділу, адже на нього можна було покластись!»

Богдан був мобілізований у березні 2024 року. Проходив навчання у лавах ЗСУ. Служив на Харківському напрямку. Був на одній з найнебезпечніших позицій — командир взводу штурмовиків.

«Мав позивний „Паух“. Постійно підтримував зв’язок з керівником і колегами, — розповідають про героя. — Ще у травні усі колеги долучались до збору коштів на екіпірування для Богдана. „Паух“ тричі успішно виводив своїх хлопців на штурм. Відчував свою відповідальність за кожного солдата і кожну дію. Після одного з бойових виходів він довго не виходив на зв'язок. А потім прийшло болюче повідомлення…»

РЕКЛАМА

Воїн загинув 10 липня на Харківщині, поблизу Чугуєва, під час виконання бойового завдання. Богдану Грицківу у квітні виповнилось 35 років. У нього залишилось двоє малолітніх дітей, дружина, мати й велика родина.

Колеги у коментарях висловлюють співчуття родині та дякують воїну за захист.

«Страшна, сумна новина… Завжди він був на позитиві. Відповідальний, старанний у роботі. Важко повірити. Царство небесне, вічна пам'ять. Дякуємо, Герою, ти віддав найдорожче за наш спокій!» — написала Марія Прийма.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Ужгороді поховали бійця, який загинув на Запорізькому напрямку.

22

Читайте нас у Facebook