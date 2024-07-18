Україна розтринькала перевагу у два м'ячі над Парагваєм перед Олімпійськими іграми (відео)

У четвер, 18 липня, збірна України з футболу U23, яка здобула путівку на Олімпійські ігри-2024 в Парижі, провела останній спаринг перед дебютом на турнірі чотириріччя. Після нічиєї з Єгиптом (1:1) підопічні Руслана Ротаня на стадіоні «Алан Лансамен» у містечку Ажетмо помірялися силами з однолітками з Парагваю.

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Україна U23 — Парагвай U23 — 2:2

Україна: Фесюн, Мартинюк, Таловєров (Павлюк, 67), Салюк, Крупський (Сич, 76), Рубчинський (Сігеєв, 76), Михайленко, Криськів (Федор, 63), Хлань (Велетень, 76), Брагару (Очеретько, 63), Сікан (Краснопір, 63).

Голи: Хлань (31), Федор (83) — Парзаюк (86), Марсело Фернандес (89).

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Наприкінці першого тайму (на 40-й хвилині) голкіпер «Шахтаря» та української збірної Кирило Фесюн відбив удар суперника з пенальті, а після перерви (на 51-й) парирував ще один 11-метровий.

Як відомо, у рамках футбольного турніру на Іграх-2024 у Франції підопічні Руслана Ротаня за підсумками жеребкування зіграють у групі з однолітками з Іраку (24 липня у Ліоні), Марокко (27 липня у Сент-Етьєні) та Аргентини (30 липня у Ліоні). До плей-оф вийдуть по дві кращі збірні з кожного із чотирьох квартетів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська збірна України виграла престижний турнір у Франції.

Фото uaf.ua

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