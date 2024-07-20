Понад 10 людей постраждали внаслідок ДТП за участю автобуса в Одесі

В Одесі, у передмісті якої нещодавно п'яний водій тікав від поліції, 20 липня вранці на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської сталася ДТП. Наразі відомо про тринадцятьох постраждалих. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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«За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області, під час руху в напрямку центра міста, водієві рейсового транспортного засобу раптово стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом. Наразі відомо про дванадцятьох пасажирів та водія громадського транспорту, які звернулися по медичну допомогу. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Правоохоронці продовжують встановлювати повні обставини дорожньо-транспортної пригоди, після чого їй буде надана правова кваліфікація. Водія маршрутного таксі буде перевірено на стан сп’яніння», — йдеться у повідомленні.

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