«Шахтар» програв новачку англійської прем'єр-ліги: відеоогляд матчу

У суботу, 20 липня, чемпіон України з футболу «Шахтар» провів під час підготовчого збору у Словенії шостий контрольний поєдинок.

ВІДЕО ДНЯ

Суперником команди Маріно Пушича на стадіоні Sportzentrum Landskron в австрійському містечку Філлах став новачок англійської прем'єр-ліги «Іпсвіч Таун», кольори якого свого часу захищав легенда «Динамо» Сергій Балтача. При цьому для підопічних 38-річного Кірана Маккенни спаринг із донеччанами став першим на словенському зборі (команда стартує в АПЛ лише 17 серпня).

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Іпсвіч Таун» (Англія) — 0:1

«Шахтар» (перший тайм): Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас, Марлон, Судаков, Бондаренко, Кевін, Зубков, Траоре.

РЕКЛАМА

«Шахтар» (другий тайм): Твардовський, Вінісіус Тобіас (Фарина, 70), Грам, Франьїч, Педро Енріке, Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон, Егіналду.

Гол: Морсі (28).

РЕКЛАМА

Зазначимо, що у попередніх спарингах на зборі у Словенії «Шахтар» розгромив боснійський клуб «Сараєво» — 4:1 та турецький «Різеспор» — 5:0, зіграв унічию з хорватським «Хайдуком» — 1:1, програв сербській «Бачці Тополі» — 0:1, а також здолав турецький «Бешикташ» — 1:0.

У новому сезоні УПЛ команда Маріно Пушича стартує з 2-го туру матчем із «Поліссям» (базова дата — 10 серпня). Зустріч гірників з «Ворсклою» в 1-му турі перенесена на пізніший термін через виклик гравців обох команд до олімпійської збірної України.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина футболіста «Шахтаря» та збірної України звинуватила чоловіка у зраді.

Фото ФК Шахтар

67

Читайте нас у Facebook