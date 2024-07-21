Ютубер-мільйонер Джейк Пол брутально нокаутував заміну Майку Тайсону (відео)

Знаменитий американський ютубер-мільйонер Джейк Пол (10 перемог, 7 з них — нокаутом, 1 поразка), який нокаутував у березні другого поспіль боксера-професіонала, здобув ювілейну, 10-ту перемогу на профірингу.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч на неділю, 21 липня, 27-річний відеоблогер на Amalie Arena у Тампі (США) в рамках важкої ваги нокаутував свого співвітчизника, 32-річного ексбійця UFC та зірку ліги BKFC (бої на голих кулаках) Майка Перрі (2 поразки у боксі).

Вже через 40 секунд після початку бою Пол відправив Перрі на підлогу рингу, а в другому раунді той опинився в нокдауні ще раз.

Спроби Перрі переламати перебіг поєдинку ні до чого не привели. Він із розсіченням (як і Джейк) насилу «вижив» у 4-й та 5-й трихвилинках, а у 6-му раунді Пол таки смачно нокаутував опонента.

Нагадаємо, що цього дня Джейк Пол мав битися з Майком Тайсоном, але їхній бій був перенесений на 15 листопада через проблеми зі здоров'ям у легенди боксу.

«Перрі міцний як цвях. Вибач що так довго. Повага Майку Перрі. Я просто вдарив надто сильно, він отримав багато шкоди. Я наче цього чекав. Я нокаутував його у першому раунді, але він вижив.

РЕКЛАМА

Тайсоне, ти наступний, великий хлопчику, підпиши контракт", — звернувся Джейк Пол до 57-річного Майка Тайсона.

У відповідь колишній чемпіон світу запустив зворотний відлік до свого поєдинку з Полом. «118 днів, 16 тижнів та 6 днів, 17 вихідних, 2832 години, 169 920 хвилин та 10 195 200 секунд», — написав Тайсон.

Додамо, що своєї єдиної поразки на професіональному рингу Джейк Пол, статки якого оцінюються приблизно в 50 мільйонів доларів, зазнав у лютому 2023-го, коли в Саудівській Аравії поступився зведеному брату Тайсона Ф'юрі Томмі Ф'юрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джейк Пол закрутив роман із красунею чемпіонкою світу.

Фото X DAZN Boxing

138

Читайте нас у Facebook