Мариновані баклажани у винному оцті: такого ви точно не куштували

Баклажанами можна насолоджуватися не лише в сезон, а й успішно замаринувати їх на зиму. Приготуйте перевірений рецепт маринованих баклажанів у винному оцті, це щось нове та дуже смачне, пише видання beszamel.

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Складники: 1 кг баклажанів

3 середні цибулини

1 столова ложка солі

олія для смаження

лавровий лист

1,5 склянки винного оцту

1 склянка води

жменя свіжого листя базиліка або ложка сушеного

1 столова ложка солі

Приготування:

Вимити баклажани. Вичистити насіння, нарізати товстими брусочками, посипати сіллю і залишити на дві години. Потім відцідити, обсушити та злегка обсмажити на оливковій олії. Злити жир, що утворився.

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Приготувати маринад: закип'ятити воду з оцтом і столовою ложкою солі.

Цибулю нарізати шматочками. Розкласти цибулю, баклажани та листя базиліка в чисті банки. Заливаємо гарячим маринадом і щільно закорковуємо банки.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт неперевершених маринованих баклажанів, які готуються швидко й відразу подаються до столу, а також простий рецепт баклажанів, запечених з сиром.



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