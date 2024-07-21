Мариновані баклажани у винному оцті: такого ви точно не куштували
Баклажанами можна насолоджуватися не лише в сезон, а й успішно замаринувати їх на зиму. Приготуйте перевірений рецепт маринованих баклажанів у винному оцті, це щось нове та дуже смачне, пише видання beszamel.
Складники:
- 1 кг баклажанів
- 3 середні цибулини
- 1 столова ложка солі
- олія для смаження
- лавровий лист
- 1,5 склянки винного оцту
- 1 склянка води
- жменя свіжого листя базиліка або ложка сушеного
- 1 столова ложка солі
Приготування:
Вимити баклажани. Вичистити насіння, нарізати товстими брусочками, посипати сіллю і залишити на дві години. Потім відцідити, обсушити та злегка обсмажити на оливковій олії. Злити жир, що утворився.
Приготувати маринад: закип'ятити воду з оцтом і столовою ложкою солі.
Цибулю нарізати шматочками. Розкласти цибулю, баклажани та листя базиліка в чисті банки. Заливаємо гарячим маринадом і щільно закорковуємо банки.
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