Неперевершені мариновані баклажани: готуються швидко й можна відразу подавати до столу

Страви з мʼясистих й смачних баклажанів є в багатьох кухнях світу. Їх запікають, смажать, консервують, перебивають у пюре та їдять цілими. Вони можуть бути ніжними або хрусткими — кому як подобається.

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Дуже смачні баклажани швидкого маринування. Таку страву можна приготувати досить швидко й одразу подати до столу, пише сайт з рецептами.

Інгредієнти:

Баклажани — 3−4 шт. невеликі;

Болгарський перець (червоний або жовтий) — 2 шт.;

Цибуля ріпчаста — 2 шт.;

Часник (за смаком) — 3−4 зубки;

Олія соняшникова рафінована — 50−60 мл.;

Оцет столовий 9% - 40 мл;

Сіль — 1 столова ложка;

Трохи свіжої петрушки (бажано);

Вода для розсолу — 0.5 л.

Приготування:

В окріп опустити цілі баклажани без хвостиків, прокип’ятити 5 хвилин.

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Дістати й залишити трохи охолонути.

Нарізати цибулю і солодкий перець, а зелень і часник дрібно покришити.

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Зробити маринад. Закип’ятити пів літра води з оцтом олією та сіллю.

Охолоджені баклажани нарізати кружечками завтовшки трохи менше сантиметра, можна невеликими кубиками або смужками.

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У зручну посудину на дно насипати нарізаний перець, зверху цибулю і трохи пересипати нарізаною зеленню з часником.

Викласти нарізані баклажани, зверху посипати часником і зеленню, що залишилася. Залити гарячим розсолом та придавити зверху вантажем.

Залишити остигати, а як охолоне до кімнатної температури, прибрати на 25−30 хвилин у холодильник.

Зберігати таку закуску можна у контейнері з кришкою у холодильнику.

Такі баклажани не тільки смачні, але й виглядають яскраво та апетитно.

Також варто звернути увагу на закуску з баклажанів за рецептом кулінарки Ольги Матвій.

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