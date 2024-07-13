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Неперевершені мариновані баклажани: готуються швидко й можна відразу подавати до столу

16:44 13 липня 2024
баклажани

Страви з мʼясистих й смачних баклажанів є в багатьох кухнях світу. Їх запікають, смажать, консервують, перебивають у пюре та їдять цілими. Вони можуть бути ніжними або хрусткими — кому як подобається.

Дуже смачні баклажани швидкого маринування. Таку страву можна приготувати досить швидко й одразу подати до столу, пише сайт з рецептами.

Інгредієнти:
Баклажани — 3−4 шт. невеликі;
Болгарський перець (червоний або жовтий) — 2 шт.;
Цибуля ріпчаста — 2 шт.;
Часник (за смаком) — 3−4 зубки;
Олія соняшникова рафінована — 50−60 мл.;
Оцет столовий 9% - 40 мл;
Сіль — 1 столова ложка;
Трохи свіжої петрушки (бажано);
Вода для розсолу — 0.5 л.

Приготування:
В окріп опустити цілі баклажани без хвостиків, прокип’ятити 5 хвилин.

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Дістати й залишити трохи охолонути.

Нарізати цибулю і солодкий перець, а зелень і часник дрібно покришити.

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Зробити маринад. Закип’ятити пів літра води з оцтом олією та сіллю.

Охолоджені баклажани нарізати кружечками завтовшки трохи менше сантиметра, можна невеликими кубиками або смужками.

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У зручну посудину на дно насипати нарізаний перець, зверху цибулю і трохи пересипати нарізаною зеленню з часником.

Викласти нарізані баклажани, зверху посипати часником і зеленню, що залишилася. Залити гарячим розсолом та придавити зверху вантажем.

Залишити остигати, а як охолоне до кімнатної температури, прибрати на 25−30 хвилин у холодильник.

Зберігати таку закуску можна у контейнері з кришкою у холодильнику.

Такі баклажани не тільки смачні, але й виглядають яскраво та апетитно.

Також варто звернути увагу на закуску з баклажанів за рецептом кулінарки Ольги Матвій.

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