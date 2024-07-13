Неперевершені мариновані баклажани: готуються швидко й можна відразу подавати до столу
Страви з мʼясистих й смачних баклажанів є в багатьох кухнях світу. Їх запікають, смажать, консервують, перебивають у пюре та їдять цілими. Вони можуть бути ніжними або хрусткими — кому як подобається.
Дуже смачні баклажани швидкого маринування. Таку страву можна приготувати досить швидко й одразу подати до столу, пише сайт з рецептами.
Інгредієнти:
Баклажани — 3−4 шт. невеликі;
Болгарський перець (червоний або жовтий) — 2 шт.;
Цибуля ріпчаста — 2 шт.;
Часник (за смаком) — 3−4 зубки;
Олія соняшникова рафінована — 50−60 мл.;
Оцет столовий 9% - 40 мл;
Сіль — 1 столова ложка;
Трохи свіжої петрушки (бажано);
Вода для розсолу — 0.5 л.
Приготування:
В окріп опустити цілі баклажани без хвостиків, прокип’ятити 5 хвилин.
Дістати й залишити трохи охолонути.
Нарізати цибулю і солодкий перець, а зелень і часник дрібно покришити.
Зробити маринад. Закип’ятити пів літра води з оцтом олією та сіллю.
Охолоджені баклажани нарізати кружечками завтовшки трохи менше сантиметра, можна невеликими кубиками або смужками.
У зручну посудину на дно насипати нарізаний перець, зверху цибулю і трохи пересипати нарізаною зеленню з часником.
Викласти нарізані баклажани, зверху посипати часником і зеленню, що залишилася. Залити гарячим розсолом та придавити зверху вантажем.
Залишити остигати, а як охолоне до кімнатної температури, прибрати на 25−30 хвилин у холодильник.
Зберігати таку закуску можна у контейнері з кришкою у холодильнику.
Такі баклажани не тільки смачні, але й виглядають яскраво та апетитно.
Також варто звернути увагу на закуску з баклажанів за рецептом кулінарки Ольги Матвій.145
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