Простий рецепт баклажанів, запечених з сиром: ви будете у захваті, бо це дуже смачно
Якщо фршировані баклажани вам дещо приїлися, радимо приготувати ось цю страву. Скибочки баклажанів під сирною скоринкою — ідеальний рецепт як для обіду чи вечері, так і для швидкої закуски для вечірки. Ви можете подавати їх з теплими тостами, картоплею або з пастою, пише видання polki.pl.
Інгредієнти:
- великий баклажан,
- ½ зубчика часнику,
- 2/3 чайної ложки сушеного орегано,
- ½ чайної ложки пластівців чилі,
- 2 ст. л. оливкової олії,
- 2 помідори,
- цибулина,
- чайна ложка олії,
- 10 грамів блакитного сиру,
- 1 моцарела,
- сіль,
- перець.
Спосіб приготування:
Дрібно нарізану цибулю обсмажити на олії протягом 5 хвилин. Додати до цибулі попередньо ошпарені, очищені від шкірки та нарізані помідори. Посолити, поперчити та додати орегано. Коли вода з помідорів випарується, знімаємо їх з вогню.
Баклажан розрізати вздовж на тонкі скибочки, змастити оливковою олією і обсмажити на сковороді-гриль до рум'яної скоринки, обережно зняти зі сковороди та охолодити.
Нарізати моцарелу, додати розкришений блакитний сир і добре перемішати.
Викладіть сир на скибочки баклажанів, скрутіть рулетики.
У невеликий посуд викласти цибулево-томатний соус. Зверху викласти рулетики з баклажанів, злегка скропити все оливковою олією і запікати 10−15 хвилин у розігрітій до 180 °C духовці. Подавати запечені баклажани гарячими, одразу після приготування.
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