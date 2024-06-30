Простий рецепт баклажанів, запечених з сиром: ви будете у захваті, бо це дуже смачно

Якщо фршировані баклажани вам дещо приїлися, радимо приготувати ось цю страву. Скибочки баклажанів під сирною скоринкою — ідеальний рецепт як для обіду чи вечері, так і для швидкої закуски для вечірки. Ви можете подавати їх з теплими тостами, картоплею або з пастою, пише видання polki.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: великий баклажан,

½ зубчика часнику,

2/3 чайної ложки сушеного орегано,

½ чайної ложки пластівців чилі,

2 ст. л. оливкової олії,

2 помідори,

цибулина,

чайна ложка олії,

10 грамів блакитного сиру,

1 моцарела,

сіль,

перець.

Спосіб приготування:

Дрібно нарізану цибулю обсмажити на олії протягом 5 хвилин. Додати до цибулі попередньо ошпарені, очищені від шкірки та нарізані помідори. Посолити, поперчити та додати орегано. Коли вода з помідорів випарується, знімаємо їх з вогню.

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Баклажан розрізати вздовж на тонкі скибочки, змастити оливковою олією і обсмажити на сковороді-гриль до рум'яної скоринки, обережно зняти зі сковороди та охолодити.

Нарізати моцарелу, додати розкришений блакитний сир і добре перемішати.

Викладіть сир на скибочки баклажанів, скрутіть рулетики.

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У невеликий посуд викласти цибулево-томатний соус. Зверху викласти рулетики з баклажанів, злегка скропити все оливковою олією і запікати 10−15 хвилин у розігрітій до 180 °C духовці. Подавати запечені баклажани гарячими, одразу після приготування.

Для любителів баклажанів пропонуємо також рецепт поживного та ситного паштету із запеченого баклажану з додаванням часнику, волоських горіхів та зелені.

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