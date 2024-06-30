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Простий рецепт баклажанів, запечених з сиром: ви будете у захваті, бо це дуже смачно

22:25 2 липня 2024
баклажани, запечені із сиром

Якщо фршировані баклажани вам дещо приїлися, радимо приготувати ось цю страву. Скибочки баклажанів під сирною скоринкою — ідеальний рецепт як для обіду чи вечері, так і для швидкої закуски для вечірки. Ви можете подавати їх з теплими тостами, картоплею або з пастою, пише видання polki.pl.

Інгредієнти:

  • великий баклажан,
  • ½ зубчика часнику,
  • 2/3 чайної ложки сушеного орегано,
  • ½ чайної ложки пластівців чилі,
  • 2 ст. л. оливкової олії,
  • 2 помідори,
  • цибулина,
  • чайна ложка олії,
  • 10 грамів блакитного сиру,
  • 1 моцарела,
  • сіль,
  • перець.

Спосіб приготування:

Дрібно нарізану цибулю обсмажити на олії протягом 5 хвилин. Додати до цибулі попередньо ошпарені, очищені від шкірки та нарізані помідори. Посолити, поперчити та додати орегано. Коли вода з помідорів випарується, знімаємо їх з вогню.

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Баклажан розрізати вздовж на тонкі скибочки, змастити оливковою олією і обсмажити на сковороді-гриль до рум'яної скоринки, обережно зняти зі сковороди та охолодити.

Нарізати моцарелу, додати розкришений блакитний сир і добре перемішати.

Викладіть сир на скибочки баклажанів, скрутіть рулетики.

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У невеликий посуд викласти цибулево-томатний соус. Зверху викласти рулетики з баклажанів, злегка скропити все оливковою олією і запікати 10−15 хвилин у розігрітій до 180 °C духовці. Подавати запечені баклажани гарячими, одразу після приготування.

Для любителів баклажанів пропонуємо також рецепт поживного та ситного паштету із запеченого баклажану з додаванням часнику, волоських горіхів та зелені.

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